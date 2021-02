Guardiola : "Je ne savais pas que Jurgen était ce genre de manager"

Klopp a déclaré que City a eu un repos de deux semaines lorsque le Covid a touché son effectif. Une observation qui n'a pas plu à Guardiola.

Pep Guardiola a rétorqué à Jurgen Klopp après que le manager de Liverpool ait affirmé que Manchester City avait bénéficié de deux semaines de repos cet hiver après avoir été touché par une épidémie de Covid-19.

L'opposition entre City et Everton du 29 décembre décembre a été annulée quelques heures avant le coup d'envoi lorsque cinq joueurs et deux membres du personnel des Eastlands ont été testés positifs pour le coronavirus et le centre d'entrainement a été fermé.

Avant le déplacement de City à Anfield dimanche, Klopp a déclaré que son équipe était fatiguée et qu’ils n’avaient pas eu de "pause de deux semaines" comme les leaders de la Premier League.

City a en fait eu sept jours et non 15 entre sa victoire le lendemain de Noël contre Newcastle avant de présenter une équipe démunie à Chelsea le 3 janvier, et Guardiola était clairement contrarié par l'observation de Klopp. "Il a fait une erreur, c'était deux mois, trois mois, quatre mois - c'est pourquoi nous sommes dans le top quatre maintenant", a-t-il rétorqué avec ironie. "Jurgen doit revoir le calendrier. Nous avons eu le Covid, nous avons eu une semaine, nous avons joué avec 14 joueurs à Stamford Bridge. Peut-être que je me trompe et que c'était deux ou trois semaines."

"Quand je verrai Jurgen, je lui demanderai combien de temps nous avons passé hors compétition. Je suis surpris, je pensais que Jurgen n'était pas ce genre de manager, je ne m'attendais pas à ce commentaire. C'était peut-être un malentendu. S'il voit le calendrier, il verra que ce n'était pas deux semaines, mais deux mois", a-t-il poursuivi.

City se produira dimanche sans Kevin De Bruyne, Sergio Aguero et Nathan Aké, mais aura l’occasion de compromettre sérieusement les espoirs de Liverpool de conserver son titre s’il peut infliger une troisième défaite consécutive à domicile aux Merseysiders.

La victoire lui ferait prendre 10 points d'avance sur Liverpool avec un match en plus à jouer, mais Guardiola, qui n'a jamais gagné à Anfield dans sa carrière de manager, préfère mettre l'accent sur le côté symbolique d'un tel succès. "Bien sûr, ce sera important, je ne peux pas le nier. Quand vous battez Liverpool, United, Tottenham, Leicester, Chelsea, Arsenal, Burnley, c'est tellement important. Ce que je veux voir, c'est que mon équipe aille à Anfield pour gagner le match comme nous l'avons fait depuis que nous sommes ensemble. Nous n'avons pas eu de résultats exceptionnels là-bas mais nous avons fait de bonnes performances. Nous allons essayer de gagner le match, pas de faire nul, tout en connaissant leur qualité et l'équipe qu'ils ont. C'est aussi simple que ça."