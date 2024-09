Guardiola fonce sur un défenseur de Premier League

Chelsea vs Manchester City

Newcastle United a raté la signature de Marc Guehi de Crystal Palace cet été et pourrait désormais faire face à la concurrence de Manchester City.

Guehi avait été fortement lié à un départ de Crystal Palace cet été, Newcastle United ayant un intérêt intense pour le défenseur central de 24 ans. Les Magpies ont soumis quatre offres officielles pour le défenseur, mais les Eagles sont restés catégoriques sur leur prix demandé et ont rejeté les quatre avant que Newcastle n'accepte la défaite.

Le contrat actuel de Guehi avec Crystal Palace prendra fin à l'été 2026 et, par conséquent, les Eagles cherchent à offrir au joueur de 24 ans un nouveau contrat qui entraînerait également une augmentation importante de son salaire. Cependant, le Daily Mail a suggéré que Guehi n'était pas désireux de prolonger son contrat et pourrait envisager de quitter le club gratuitement en 2026. Par conséquent, Manchester City garde désormais un œil sur la situation du défenseur central et pourrait envisager de le signer gratuitement.

En raison du désintérêt apparent de Guehi à l'égard de la signature d'une prolongation de contrat à Selhurst Park, le rapport suggère que Crystal Palace a maintenant deux options devant lui : essayer de convaincre le joueur de 24 ans de signer une prolongation, ou le vendre lors des deux prochaines fenêtres de transfert à un prix réduit.

Le défenseur central est actuellement avec l'équipe nationale d'Angleterre et sera probablement titulaire pour les deux premiers matchs du manager par intérim Lee Carsley à la tête des Three Lions.