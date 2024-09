Guardiola et Arteta, c'est la guerre

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Mikel Arteta a riposté à Pep Guardiola après que le patron de Manchester City a exhorté le manager d'Arsenal à clarifier ses commentaires.

Après le choc de Premier League entre Arsenal et City dimanche dernier, le personnel des deux équipes s'est impliqué dans une guerre des mots. John Stones a été le premier à lancer une attaque en affirmant qu'Arsenal avait utilisé des « arts sombres » et qu'il les avait critiqués pour avoir « garé le bus » en deuxième mi-temps.

Arteta a à son tour lancé un avertissement aux champions en titre en affirmant qu'il avait toutes les informations sur son ancien club, où il a passé trois saisons et demie en tant qu'entraîneur adjoint de Guardiola. Plus tôt samedi, Guardiola a riposté au patron des Gunners en exhortant son ancien assistant à clarifier son commentaire sur les « informations » internes.

L'article continue ci-dessous

Arteta a expliqué sa déclaration précédente et a de nouveau émis une réponse enflammée en déclarant aux journalistes : "OK, je peux le répéter. J'aime Pep. Je l'admire depuis que j'ai 10 ans. Je le respecte profondément. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu'il fait et je le considère comme un ami. Quand je dis que je les connais, cela signifie que je sais à quel point ils travaillent dur.

"La raison pour laquelle ils sont là, c'est parce qu'ils entretiennent cette faim. Je ne peux pas être plus clair que ça. Si quelqu'un veut endommager cette relation, je ne peux pas le contrôler. Pour moi, le sport, c'est cette volonté de gagner. Ils l'ont même s'ils ont gagné plus que tout le monde. J'espère que c'est clair."

Après que City ait perdu des points contre Newcastle samedi, l'équipe du nord de Londres les a égalés en s'imposant 4-2 contre Leicester à l'Emirates Stadium. Ils affronteront ensuite le Paris Saint-Germain mardi en Ligue des champions.