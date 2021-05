Guardiola dévoile le prochain club d’Agüero

Ayant joué son dernier match avec Manchester City, dimanche, Sergio Agüero rejoindra bien le FC Barcelone d’après Guardiola.

C’est une page de l’histoire de Manchester City qui s’est tournée, dimanche après-midi. Après 389 matches et quinze trophées - en attendant un potentiel seizième samedi prochain -, Sergio Agüero a disputé son dernier match en Premier League avec les Citizens.

Pas épargné par les blessures cette année, l’attaquant argentin s’est offert un baroud d’honneur comme il ne l’aurait certainement pas imaginé. Pep Guardiola ne lui ayant offert que 25 minutes de jeu, 'El Kun' s’est offert un doublé dans la large victoire contre Everton (5-0) et a ainsi accentué son avance comme meilleur buteur de l’histoire du club.

Mais à 32 ans et après 10 ans au club, Agüero va désormais partir à l’assaut d’un nouveau défi. En fin de contrat, l’ancien de l’Atlético Madrid est annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Une rumeur qui n’en est désormais plus une puisque Pep Guardiola a quelque peu vendu la mèche, dimanche, au moment de rendre hommage à son attaquant.

"Peut-être que je révèle un secret", a déclaré Guardiola dans le programme Match of the Day de la BBC. "Peut-être qu'il est sur le point de conclure un accord pour le club de mon cœur - pour Barcelone."

"Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Messi."

Guardiola a ajouté: "Je suis sûr qu'il va profiter. Et peut-être que Barcelone sera de plus en plus fort avec lui sur le terrain."

Cette sortie médiatique de l’entraîneur mancunien vient valider les informations venues d’Argentine et d’Espagne depuis quelques jours. Suite à la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, Sergio Agüero va donc s’engager avec le Barça avant de rejoindre la sélection argentine pour préparer la Copa America.

Une compétition qu’il disputera aux côtés de son ami Leo Messi. L’attaquant n’a jamais caché son rêve d’évoluer un jour en club avec le sextuple Ballon d’Or et ce jour n’a jamais été aussi proche.

Mais, encore faut-il que le Pulga prolonge l’aventure catalane, chose qui est loin d’être sûre encore… Mais en s’attachant les services d’Agüero, les Blaugrana ont quoi qu’il arrive appuyer sur la corde sentimentale pour tenter de convaincre leur capitaine.