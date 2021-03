Guardiola : "Ce qu'on a fait est plus que remarquable"

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, a été dithyrambique envers ses troupes après le succès contre Everton en Cup.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a décrit la forme actuelle de son équipe comme «incroyable».

City a commencé lentement la saison et on conseillait alors à Guardilola de procéder à une reconstruction pour remettre son équipe sur les rails et trouver un second souffle pour éviter "la saison de trop".

Mais après une défaite contre Tottenham le 21 novembre, les Sky Blues se sont lancés dans une série de 28 matchs sans défaite dont une suite 21 victoires consécutives.

City a entretenu l'espoir d'un quadruplé après avoir battu ce samedi Everton (2-0) pour atteindre les demi-finales de la FA Cup, et Guardiola était ravi de la performance et du visage global affichés par son équipe. "Nous devons nous adapter - chaque match est différent", a déclaré Guardiola. "Leicester peut être similaire et jouer à quatre au milieu. Dortmund et Leeds seront différents. Les managers savent ce qu'ils doivent faire. Mais lorsque vous gagnez beaucoup de matchs comme nous l’avons fait ces quatre derniers mois, c’est parce que vous pouvez vous adapter. C'est ce qui me plait le plus. Ce n’est pas que tactique, c’est mental - être prêt à chaque match."

"Ce que nous avons fait est plus que remarquable. C'est incroyable. L'une des plus grandes réalisations que nous ayons accomplies ensemble. Nous n’avons encore rien gagné, nous serons donc concentrés et nous verrons jusqu'où nous arriverons dans les différentes compétitions. Honnêtement, depuis le dernier beak il y a quatre mois, nous avons disputé 34 matchs. Depuis l'hiver, je joue tous les trois jours, avec un engagement incroyable dans chaque compétition, je n'ai pas de mots pour exprimer cela."

Bien qu'aucun trophée n'ait été remporté jusqu'à présent, City a connu une saison exceptionnelle jusqu'ici. Et la victoire sur Everton a vu les hommes de Guardiola établir un nouveau record. C'était leur 17e match de suite à l'extérieur sans défaite, éclipsant une série datant de 1999 lorsque Joe Royle était aux commandes.

Le match était également leur 14e victoire de suite hors de leurs bases, ce qui est un autre record du club.