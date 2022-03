Guardiola botte en touche au sujet de Haaland

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, et le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, ont eu à réagir ce vendredi à propos d’un potentiel transfert d'Erling Haaland cet été, alors que les rumeurs continuent de s'amplifier.

L'attaquant prolifique du Borussia Dortmund devrait bouger l’été prochain, et Man City et le Barça sont les clubs les plus à même à l’accueillir dans leurs rangs. Cependant, Guardiola et Yuste ont tous deux vendu leur langue aux chats lorsqu’il y a eu à commenter cette possible arrivée.

Guardiola a déclaré : "Depuis que je suis ici, tous les mois ou tous les deux mois, les gens disent que nous allons signer 50 joueurs. Maintenant, écoutez, c'est impossible que je parle d'un gars qui n'est pas ici. C'est un joueur de Dortmund et nous avons un parcours incroyable devant nous".

"A la fin de la saison, c'est le mercato des transferts et beaucoup de choses vont se passer. J'ai peut-être dit que ce club avait besoin d'un attaquant pour les cinq, six ou sept prochaines années, peut-être une fois au cours des 12 derniers mois. Je ne vais pas être le gars qui dit que nous avons réussi ou non parce que nous n'avons pas eu d'attaquant", a-t-il poursuivi.

Guardiola satisfait de son effectif

Guardiola a conclu en indiquant que son équipe peut très bien continuer à se passer d’un avant-centre type : « Nous devons bien jouer et arriver avec sept ou huit joueurs dans la surface. C'est la meilleure façon de marquer des buts. Nous sommes en ce moment sur le point d’accéder au dernier carré de la Cup, nous sommes dans les huit dernières équipes de la Ligue des champions. Nous aimerions avoir 20 points d'avance sur Liverpool, mais c'est impossible, mais nous y sommes. Ce que nous avons fait jusqu'à présent est formidable ».

S'adressant à Mundo Deportivo, Yuste a déclaré de son côté :"Nous devons nous concentrer sur notre club, il y a un long chemin à parcourir. Nous avons trouvé un club avec une situation économique terrible, qui ne nous a pas permis de générer en 'fair play' les attentes que nous aurions dû avoir. Comme l'a dit le président, l'institution passe avant tout et nous ne pouvons pas faire en fonction de quoi des choses qui nous mettent en danger. Je considère les transferts de cette ampleur comme très difficiles, même si on ne peut jamais dire qu'ils sont irréalisables parce que le monde du football tourne beaucoup".

Le dirigeant blaugrana a ensuite souligné qu’il n’était pas contre le fait de monter une équipe première avec que des joueurs du cru : "Du temps de Guardiola, il m'a dit que son rêve était de jouer avec un onze de la Masia et cela continue d'être mon rêve et nous voyons que les jeunes montrent qu'ils peuvent avoir ce relais d'équipes que nous avons vu en rêve. C'est notre chemin, nous n'allons pas devenir fous, en aucune circonstance, avec aucun joueur."