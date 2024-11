Guardiola baisse déjà les bras

Manchester City vs Feyenoord

Guardiola a déclaré que City devra se concentrer sur la qualification pour la Ligue des champions s'ils perdent contre Liverpool.

Les Reds ont été battus 4-0 par les Spurs samedi, ce qui prolonge leur série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Il s'agit de la pire série de Guardiola en tant qu'entraîneur, et laisse City deuxième du classement de la Premier League, à cinq points de Liverpool. Les Reds jouent contre Southampton dimanche et une victoire là-bas creuserait l'écart à huit points ; étant donné que les deux équipes s'affrontent le week-end prochain, une autre défaite de City porterait l'écart à 11 points. Guardiola a déclaré qu'il était prêt à concéder leurs chances de remporter le titre s'ils goûtaient à nouveau à la défaite sur le Merseyside.

Arne Slot a guidé les Reds vers neuf victoires lors de leurs 11 premiers matchs et leur seule défaite est survenue contre Nottingham Forest. Reste à savoir si le club sera capable de maintenir le rythme, mais Guardiola est convaincu qu'ils le feront, et a pris le temps de féliciter les Spurs pour leur plus grande victoire de l'ère Postecoglou.

Guardiola a déclaré aux journalistes : « Quand vous perdez 4-0, vous ne pouvez que féliciter Tottenham. Nous sommes un peu fragiles en ce moment, nous avons eu du mal à marquer des buts dans ce match et nous jouons un peu dans nos pensées avec négativité. Nous avons perdu trois matchs d'affilée en Premier League mais nous devons briser ces résultats.

« Nous ne sommes pas habitués à cette situation mais la vie est ainsi. Parfois, cela arrive et nous devons l'accepter. C'est comme ça maintenant et nous allons nous lever et le faire. »

Interrogé sur le fait qu'un écart de 11 points serait trop important pour City à combler, Guardiola a répondu : « Oui. En termes de victoire de Liverpool, victoire, victoire.

« Nous devons penser au prochain match plutôt qu'à la fin de la saison. Nous l'avons gagné dans le passé parce que nous le méritions, maintenant nous devons nous améliorer étape par étape et d'abord [tout] la qualification pour la Ligue des champions. »

City affrontera Feyenoord en Ligue des champions en milieu de semaine, tandis que Liverpool jouera contre le Real Madrid. Les deux géants se rencontreront ensuite à Anfield le week-end prochain, dans un match qui a désormais beaucoup d'enjeux.