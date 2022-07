Guardiola : "Alvarez et Haaland peuvent jouer ensemble"

Pep Guardiola, le manager de Manchester City, est convaincu que ses deux recrues offensives parlent le même football.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a insisté sur le fait que Julian Alvarez et Erling Haaland peuvent être alignés ensemble en en attaque chez les Citizens et dans un système adéquat.

Les deux jeunes attaquants sont les nouveaux visages des champions d’Angleterre, ayant signé cet été en provenance de River Plate et du Borussia Dortmund respectivement.

Si Haaland est assez connu en Europe grâce à ses exploits en Ligue des champions et en Bundesliga, Alvarez lui débarque dans le nord-Ouest d’Angleterre comme un véritable anonyme. Mais Guardiola pense qu'il s'est déjà acclimaté à la vie à City et il l’encourage à avoir un impact d’entrée au sein de sa nouvelle formation.

Haaland et Alvarez peuvent-ils jouer ensemble ?

"Si nous jouons avec des ailes plus resserrées, je vois [Alvarez] comme un élément complémentaire de Haaland, a expliqué le manager à ESPN lorsqu'on lui a demandé si les deux joueurs peuvent jouer ensemble. En revanche, si nous jouons avec des ailes plus ouvertes, pas tellement".

Guardiola a ajouté à propos d'Alvarez : "Julian s'est déjà bien adapté. Un bon joueur peut s'adapter en l'espace de deux après-midis. Si tu l'as (le talent, ndlr), tu l'as en Argentine et en Angleterre."

Alvarez est-il prêt pour la Premier League ?

Le joueur de 22 ans a joué toute sa carrière professionnelle à ce jour sous la direction de Marcelo Gallardo à River, une expérience qui, selon Pep, est cruciale pour s'assurer qu'il puisse être opérationnel dans son nouveau club.

"Nous ne nous sommes pas trompés au sujet de Julian. C'est un joueur d'équipe", a-t-il poursuivi. "Il peut marquer, il sait où se trouve le but. C'est une signature extraordinaire. Nous allons tirer le meilleur parti du travail de Gallardo et nous espérons ajouter des choses à son jeu. Nous voulons qu'il se sente bien, il s'est déjà adapté. Julian vient d'une grande équipe, avec l'obligation de gagner et de continuer à gagner (…) Nous avons aussi acheté cette mentalité."