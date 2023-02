Guardiola a-t-il perdu la main à Manchester City?

Meilleure équipe d'Angleterre, Manchester City connaît pourtant une saison irrégulière. Guardiola a-t-il perdu la main? Regardons les chiffres.

Ce dimanche, Manchester City pouvait, après leur victoire en FA Cup (1-0), mettre un deuxième coup au moral de ses rivaux d'Arsenal en profitant de leur défaite d'hier à Everton. Mais les Cityzen ont pêché, comme trop souvent cette saison : une défaite sur le terrain de Tottenham qui ne permet pas aux hommes de Pep Guardiola de se rapprocher des Gunners. Agacé, frustré et caricatural, l'entraîneur espagnol est-il en train de perdre la main?

Maux répétés : Guardiola a-t-il perdu la main?

Cette défaite à Tottenham pourrait ne pas être honteuse. Après tout, les Cityzen se déplaçaient chez le 5ème de Premier League qui pointe à 3 points de la troisième place seulement. Mais c'est tout le contexte qui inquiète. Cette saison, City n'a jamais semblé aussi prenable et irrégulier depuis l'arrivée de Pep Guardiola : les Skyblues viennent de connaître leur 4ème défaite en Premier League, soit à peine un peu plus d'une défaite tous les 5 matchs. Une statistique loin des standards habituels. C'est aussi le troisième revers consécutif à l'extérieur après Manchester United (2-1) et Southampton en EFL Cup (2-0).

Plus encore, l'entraîneur espagnol semble toujours plus incapable de surmonter certains obstacles récurrents. Au Tottenham Hotspur Stadium, le Catalan a délibérément placé Kevin De Bruyne, son meneur de jeu, sur le banc. Une incohérence d'autant plus importante quand on sait à quel point le manager cityzen ne parvient pas à affronter les Spurs. Tottenham est en effet la véritable bête noire de City : les Spurs ont gagné 5 de leurs 7 derniers matchs contre les Skyblues en Premier League, dont les 4 derniers (avec un goal average de 6-0).

Battus chez leur bête noire, les Cityzen ont raté leur match sur toute la ligne. Inoffensifs durant toute la rencontre, ils n'ont pas réussi à trouver une seule fois Erling Haaland dans la surface adverse. L'attaquant norvégien n'est, par extension, pas parvenu à cadrer la moindre frappe pour la première fois de sa saison. Avec cette contre-performance, les Skyblues manquent l'occasion de mettre la pression sur Arsenal en profitant de son faux pas à Everton. Les Gunners gardent donc 5 points d'avance, avec un match de moins.