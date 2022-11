Groupe G de la Coupe du monde 2022 : la Suisse, le Cameroun ou la Serbie qualifié pour les huitièmes de finales si...

GOAL vous explique ce que doivent faire la Suisse, le Cameroun et la Serbie pour atteindre les huitièmes du Mondial.

La deuxième journée du Groupe G s'est déroulée le lundi 28 novembre et a vu le Cameroun et la Serbie se neutraliser (3-3) et le Brésil battre la Suisse (1-0).

Grâce à cette victoire, la Seleçao a validé son billet pour les huitièmes de finale pour la dixième fois consécutive en Coupe du Monde. Mais il reste encore une place pour la suite de la compétition et les trois autres équipes peuvent encore se qualifier. Tout se jouera donc lors de la 3ème et dernière journée le vendredi 2 décembre.

Quel est le classement du Groupe G avant la troisième journée ?

Avant la troisième journée et dernière de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, le classement est le suivant.

Brésil : 6 points (+3) Suisse : 3 points (0) Çameroun : 1 point (-1) Serbie : 1 point (-2)

Quel est le programme de la troisième et dernière journée ?

Que doivent faire la Suisse, le Cameroun et la Serbie pour se qualifier pour les huitièmes de finale ?

La troisième et dernière journée du Groupe G se déroulera le vendredi 2 décembre à 20 heures. La Serbie affrontera la Suisse et le Brésil sera opposé au Cameroun.

LA SERBIE QUALIFIÉE SI...

Elle bat la Suisse et que le Cameroun ne gagne pas face au Brésil.

Elle bat la Suisse, le Cameroun bat le Brésil mais ne la rattrape pas à la différence de but.

LA SUISSE QUALIFIÉE SI...

Elle bat la Serbie (peut être première si le Brésil perd et qu'elle le rattrape à la différence de buts).

Elle fait match nul contre la Serbie et le Cameroun ne gagne pas.

Elle fait match nul contre la Serbie en marquant au moins 4 buts, le Cameroun gagne en ne marquant qu'un but.

LE CAMEROUN QUALIFIÉ SI...