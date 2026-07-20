Grosse surprise : Virgil van Dijk pourrait quitter Liverpool

Les dernières heures ont réservé un rebondissement inattendu dans le dossier Virgil van Dijk. Le capitaine de Liverpool, suivi avec insistance par Beşiktaş, pourrait vivre un transfert retentissant vers le championnat turc lors de ce mercato.

L’agitation règne sur le marché turc, où les cadors stambouliotes multiplient les offensives pour attirer des stars européennes. Selon la presse locale, les discussions entre le club et le défenseur chevronné ont nettement progressé, au point que ce dernier pourrait bientôt découvrir un nouveau championnat.

L’avenir du capitaine de l’équipe nationale néerlandaise fait l’objet de nombreuses spéculations, notamment après l’élimination des Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Bien que son contrat avec Liverpool court jusqu’en juin 2027, plusieurs sources indiquent que le club anglais ne s’opposerait pas à un départ cet été en cas d’offre satisfaisante.

Âgé de 34 ans, Van Dijk a rejoint Liverpool en janvier 2018, s’imposant comme l’un des défenseurs les plus emblématiques de l’histoire du club et contribuant à de nombreux titres nationaux et continentaux, avant que les spéculations ne s’intensifient récemment quant à son désir de relever un nouveau défi.

Selon le quotidien turc « Fanatik », le club stambouliote a fait du capitaine des Reds l’une de ses priorités estivales, alors qu’il cherche à renforcer son effectif après avoir également ciblé la star égyptienne Mohamed Salah.

Selon le média turc, le défenseur central aurait donné son accord de principe pour rejoindre les Aigles Noirs, tandis que la direction du club a convoqué son agent à Istanbul afin de finaliser les négociations et d’arrondir les derniers détails du transfert.

Selon le rapport, le salaire annuel réclamé par le défenseur central s’élèverait à 12 millions d’euros, condition sine qua non pour qu’il accepte l’aventure turque.

En revanche, Liverpool ne l’envisagerait qu’à partir de 10 millions d’euros, alors qu’il lui reste une seule saison de contrat.

Selon la presse britannique, Liverpool se montre désormais réceptif à l’idée de céder son capitaine, lequel n’est plus considéré comme indispensable. La porte reste donc ouverte à un départ, sous réserve d’un accord global entre les deux clubs.