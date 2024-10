Grosse rébellion au Real ! Ancelotti sur un siège éjectable

Le Real Madrid n'a pas connu un début de saison 2024-25 simple.

Après neuf journées, il est à trois points du FC Barcelone en Liga, et n'a obtenu que trois points lors de ses deux premiers matches de phase de poules en Ligue des champions.

Carlo Ancelotti a été mis sous pression, d'autant plus que ses performances n'ont pas été à la hauteur. Il pourrait y avoir une raison à cela, car Sport a rapporté que l'effectif du Real Madrid ne soutient plus l'Italien de tout son cœur, les individus se concentrant davantage sur eux-mêmes que sur l'équipe.

Les pertes de Nacho Fernandez, Toni Kroos et Joselu Mato signifient que le vestiaire du Real Madrid a perdu beaucoup d'expérience et de leadership pendant l'été. Cela n'a pas été remplacé, et cela pourrait également être l'un des principaux facteurs derrière cette prétendue rébellion.

Ancelotti doit commencer à remettre les choses en ordre après la trêve internationale. Sinon, il y a une chance que son avenir au Real Madrid soit menacé. Cependant, les dirigeants du club ne devraient pas se précipiter, malgré une volonté apparente de nommer Xabi Alonso comme prochain entraîneur.