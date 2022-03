Griezmann, les raisons d'une incroyable série

Les rassemblements des Bleus au mois de mars à Clairfontaine sont marqués par un rituel. Chaque année à la même époque, en dehors du début de la pandémie de la Covid-19, Antoine Griezmann profite des murs du château pour célébrer son anniversaire en présence de ses partenaires de l’équipe de France. Cette année, avant de déguster son gâteau, l’attaquant des Bleus a pris la parole devant ses partenaires.

A cette occasion, le joueur de l’Atlético Madrid a rappelé son bonheur d’être en Bleu, « une des plus grandes fiertés de ma carrière. J’espère encore en fêter plusieurs ici ». Ce n'est évidemment pas ce que l'on retiendra de ce passage printanier avec l'équipe de France, au cours duquel Griezmann s’est surtout fait remarquer par un chiffre étonnant.

Face à la Côte d’Ivoire, l’ancien Barcelonais a disputé son 60e match d’affilée sous le maillot tricolore. Pour être encore plus précis, cela signifie qu'il a pris part à tous les matchs internationaux depuis le 31 août 2017 et n’a manqué que 4 des 107 dernières rencontres internationales (il totalise 103 sélections).

"Je crois qu'il a un capital génétique énorme"

Comment expliquer cette longévité et cette régularité parmi les joueurs utilisés par Didier Deschamps ? Il y a d’abord cette relation de confiance particulière entre les deux hommes. Et même dans les moments difficiles que le buteur a pu connaître à Barcelone ou sur la fin de sa première période madrilène, Griezmann a été de ceux sur qui Deschamps s’est toujours appuyé.

Lundi, à la veille de la rencontre face aux hommes de Hugo Broos, le sélectionneur a donné d'autres éléments de réponse : « Déjà, il a eu la chance de ne pas avoir de blessures. Là, il en a eu une et ça faisait un bon moment qu’il n’en avait pas eu et c’est arrivé lors d’une période où il n’y avait pas de match (en équipe de France). »

Touché à la cuisse droite en décembre, avant de rechuter début janvier, Antoine Griezmann sort de deux mois et demi d’arrêt forcé. Sa plus longue convalescence alors qu'il a connu moins de dix pépins dans sa carrière, souvent inférieurs à moins de trois semaines.

« Je crois qu'il a un capital génétique qui au départ est énorme. A la Real Sociedad, je ne l’ai jamais blessé et pourtant, il ne faisait rien d'exceptionnel pour être bien ni pour éviter les blessures, affirme son ancien conseiller Eric Olhats aujourd’hui recruteur pour l’Atlético Madrid. Avec les années, c’est un garçon qui a une hygiène de vie saine, qui a un kiné personnel. C’est vraiment fort de se maintenir quand tu vois les courses, les replis, les appels qu’il effectue. Et en plus, il joue à un poste où il peut prendre des coups. »

Dans tous les systèmes de Deschamps depuis 2016

Cette présence récurrente sous le maillot bleu, c’est aussi la garantie d’un profil à part. Il y a d’abord les qualités propres du garçon : « cette capacité à marquer, à faire marquer. Il a un gros volume de jeu également qui lui permet de participer aux tâches défensives, même si par moments c’est un peu trop, souligne Deschamps. Mais on le lui demande aussi, il aime ça et ça fait partie de son jeu. »

Mais aussi l’adaptabilité du joueur qui a su évoluer dans tous les schémas tactiques mis en place par Deschamps depuis l’Euro 2016, jouant tour à tour à droite, en meneur, soutien de l’attaquant… la liste est longue. « Il a eu une utilité dans tous les systèmes de Didier Deschamps, rappelle Eric Olhats. C’est un garçon qui arrive à conjuguer efficacité et intelligence au poste qui lui est attribué. Cette capacité d’adaptation fait de lui l’un des meilleurs au monde. Il comprend tout très vite, voit avant les autres et à cette faculté à tout bien réaliser. »

Au-delà de la confiance que lui porte Didier Deschamps, c’est sur cette capacité à s’adapter que le sélectionneur s’est appuyé pour maintenir le système à trois défenseurs avec des joueurs de couloir évoluant très haut, alors que Griezmann sortait d’un Euro en demi-teinte dans cette position l’été dernier.

Depuis, le Madrilène a trouvé son rythme de croisière, le tout conjugué à une forme optimale malgré une blessure inhabituellement longue. Du côté de l’Atlético, on estime d'ailleurs qu’il est proche de sa meilleure version et on essaie encore de le faire travailler sur sa vitesse.

Mardi soir, malgré l’envie de Deschamps de procéder à une revue d’effectif, Griezmann devrait démarrer sur la pelouse stade Pierre-Mauroy. C’était en tout cas le sens de la dernière mise en place de veille de match. Dans cette forme-là, on ne voit pas comment il ne pourrait pas fêter d’autres anniversaires avec les Bleus.