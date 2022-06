Griezmann, priorité de Bielsa pour Bilbao !

Pressenti pour retourner sur le banc de l’Athlétic Bilbao, Marcelo Bielsa aurait exigé le recrutement du Français Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann, qui est passé par l'académie des jeunes de la Real Sociedad et est sous contrat avec l'Atlético, pourrait se diriger vers Bilbao dans ce qu'Iñaki Arechabaleta, un candidat à la présidence du club, décrit comme l'un des grands transferts de l'été.

Griezmann est lié contractuellement à l'Atlético par un prêt de deux ans du FC Barcelone qui expirera l'été prochain, mais il pourrait partir lors de la prochaine fenêtre de transfert si une offre substantielle se présente pour lui. Arechabaleta a expliqué lors de son parcours de sa campagne que le Mâconnais a de bonnes chances d’atterrir à San Mames.

Griezmann a été demandé sur la volonté de Marcelo Bielsa, qui retournera à l'Athletic si Arechabaleta est élu le 24 juin et pourrait être présenté d'ici la fin du mois. L'entraîneur argentin avait demandé à l'ancien président Josu Urrutia de faire signer l'attaquant français, qui était alors encore au Real, lors de son premier passage à Bilbao.

L'Atlético tient à Griezmann

Arechabaleta est donc prêt à faire l’effort pour satisfaire El Loco en misant sur l’une de ses principales stars de la Liga. Ça serait assurément un énorme coup réussi pour Bilbao.

Quant à la position de l'Atlético sur Griezmann, le président du club Enrique Cerezo a déclaré le mois dernier : « C'est un joueur de l'Atlético, il est sous contrat et il va continuer avec nous". Griezmann a encore un an de contrat de prêt avec le Barça. S'il joue un minimum de 45 minutes dans plus de 50% des matchs de l'Atléti la saison prochaine, il déclenchera automatiquement une option d'achat obligatoire et les Rojiblancos seront obligés de l'acheter pour 40 millions d'euros ».

S’il rejoint Bilbao, Griezmann ne sera pas le premier français à en porter les couleurs. Bixente Lizarazu et Aymeric Laporte l’ont fait avant lui. Ces derniers avaient cependant la particularité d’être basques.