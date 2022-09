Griezmann "n'est plus un grand joueur", selon un ancien Bleu

L’ancien international français Jérôme Rothen a déconseillé à la Juventus de s’offrir les services d’Antoine Griezmann.

En 2016, après avoir terminé troisième du Ballon d’Or, Antoine Griezmann nourrissait l’ambition de s’asseoir à la table des Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Un objectif qu’il n’a jamais pu accomplir et il y a peu de chances pour qu’il y parvienne un jour.

L’international français est sur une pente déclinante et certains jugent qu’il n’a plus rien d’un joueur de classe mondiale. C’est ce que pense notamment à son sujet Jérôme Rothen.

Rothen s’est exprimé sur la radio RMC où il travaille comme présentateur. Dans son émission, il s’est montré très critique envers l’ancien barcelonais. "Il y a juste à regarder les matches, il est sur le déclin depuis plusieurs mois. On peut même parler terme d’années, même. Depuis son départ à Barcelone et sa fameuse « décision ». Ça a été néfaste pour la suite de sa carrière. Le Barça ça a été un échec. Et on ne peut pas dire que son retour à l'Atlético soit une réussite. L’année dernière c’était une saison très compliquée. Et je ne parle pas de ses matches avec l’équipe de France, où l’on retient plus ses courses vers l’arrière. Il faut reconnaitre qu’il a baissé de niveau".

« Si Griezmann était encore bon, l’Atlético aurait payé les 40 millions »

L’ancien gaucher a poursuivi en indiquant que le problème contractuel qu’a connu Griezmann en ce début de la saison chez les Matelassiers n’aurait jamais eu lieu s’il avait encore son niveau d’antan. « Il a perdu sa place de titulaire, peut-être en raison de son contrat, mais ça veut dire beaucoup par rapport à la valeur du joueur. Mais s’il était tellement fort, comme à l’époque, 40M€ ce n’est pas beaucoup », a-t-il souligné.

Enfin, Rothen a déconseillé à la Juve d’enrôler le Mâconnais vu que les rumeurs font état d’un intérêt de la Vieille Dame envers cet élément : « La Juve, pas de souci, mais c’est le jour et la nuit par rapport à il y a deux ans. C’est un club qui prend de vieux joueurs pour aider la jeune génération. Et ça serait en remettre un autre, qui est totalement hors sujet. Je ne vois pas de bonne affaire là-dedans pour eux »