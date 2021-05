Griezmann lourdement critiqué, ça va trop loin

Antoine Griezmann a été lourdement critiqué par un ancien du Barça, alors que les rumeurs le disent partant.

Le Barça aimerait se débarrasser d'Antoine Griezmann en cas d'offre idoine cet été et les critiques continuent à tomber drues sur le Français.

Barcelone n'est plus dans la course au titre après avoir récolté seulement cinq points sur un total possible de15, le nom du Barça a été officiellement retiré du chapeau des lauréats potentiels de la Liga après une défaite 2-1 à domicile contre le Celta Vigo le week-end dernier, et l'ancien attaquant des Blaugrana Hristo Stoichkov en profite pour s'en prendre à Antoine Griezmann.

C'est Ronald Koeman qui a été critiqué ces dernières semaines, mais Stoichkov a déploré la capacité de Griezmann à intervenir lorsque Barcelone avait le plus besoin de lui.

"Maintenant, tout le monde dit" Koeman, c'est Koeman ", mais ce n'est pas entièrement de sa faute ici", a déclaré Stoichkov sur la chaîne TUDN au Mexique et aux États-Unis.

"Il y a les 11 [joueurs] qui jouent, et à Barcelone, ce n'est pas la façon dont vous jouez contre des équipes comme celle-là [des équipes de milieu de tableau, comme le Celta] ... Parce qu'il n'a même pas marqué contre Liverpool, la Juventus, le PSG, Le Real Madrid ou l'Atletico, et il a coûté beaucoup d'argent. "

En regardant les buts de Griezmann depuis le passage de l'Atletico Madrid à l'été 2019, Stoichkov marque en effet un point.

Les 34 buts du Français sont venus contre des équipes de la moitié inférieure du tableau en Espagne, comme Eibar et Getafe, mais contre les grandes équipes d'Espagne et d'Europe, il n'a pas réussi à trouver le fond des filets, à l'exception de la Supercoupe d'Espagne en 2020 lorsqu'il a marqué contre l'Atletico, mais Barcelone a perdu ce match 3-2.

Griezmann traverse une autre période difficile au Camp Nou, car il n'a pas réussi à montrer qu'il pouvait devenir l'héritier de Lionel Messi, ce qui était ce qu'on espérait de lui à son arrivée.