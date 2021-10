Griezmann "libéré" par son but contre l’AC Milan

L’attaquant français Antoine Griezmann se sent mieux depuis qu’il a débloqué son compteur buts avec l’Atlético.

Après un premier mois de compétition compliqué, Antoine Griezmann commence à (re)prendre ses marques au sein de la formation de l’Atlético Madrid. Cette semaine, il a enfin pu trouver le chemins des filets adverses. Et il l’a fait de belle manière, avec belle reprise de volée signée contre l’AC Milan.

Ce but a relancé les Rojiblancos dans un match qui allait s’achever par un revers pour eux. Il n’y avait rien de mieux pour retrouver le moral et le Mâconnais a été le premier à l’admettre après la rencontre. « Au final, avec du travail, avec l'aide de collègues et avec le coach, qui continue de me mettre parce que je ne peux que m'améliorer, ça s'est bien passé aujourd'hui. Je sais que les fans m'attendent, le club m'attend, mes coéquipiers m'attendent. Me voilà pour ça, j'essaye d'atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible », s’est-il réjoui.

« Griezmann commence à prendre confiance en lui »

Griezmann est sur une pente ascendante et c’est aussi ce que remarquent ses coéquipiers. Luis Suarez s’est notamment confié à son sujet ce vendredi : « Antoine est ravi. Au début, il a eu du mal, mais le but contre Milan l'a libéré. C'est une personne très aimée dans le vestiaire et il commence à prendre confiance en lui. Il a des qualités à revendre ».

Ce qui devrait aider l’international français à retrouver totalement la confiance c’est une bonne prestation contre son ancien club du Barça ce week-end. Le champion du monde tricolore est motivé pour bien faire, même si en face il y aura beaucoup de connaissances et qu’il est toujours sous contrat avec les Blaugrana.

Luis Suarez est également dans ce cas, puisqu’il a connu un long passage au Camp Nou. En conférence de presse, il a promis que lui et son coéquipier français ne feront pas dans les sentiments lorsqu’ils croiseront le fer avec la bande à Koeman.