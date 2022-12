Griezmann déclare sa flamme à Deschamps et aux Bleus

Le meneur de jeu des Bleus s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du huitième de finale face à la Pologne.

Après avoir terminé en tête sa poule, l'équipe de France s'apprête à défier la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde ce dimanche pour poursuivre le rêve d'une troisième étoile.

"Jouer pour le plus maillot du monde..."

A 48 heures du choc, c'est Antoine Griezmann qui s'est présenté en conférence pour évoquer sa relation avec la sélection, son excellent début de compétition ou encore... Kylian Mbappé.

"Il y a beaucoup d'envie dans ces matchs oui. Mais dire que j'étais perdu avant c'est un peu dur. Dans une Coupe du monde, il y a toujours l'envie de bien faire. C'est une compétition courte. Il y a sept matchs où il faut tout donner. Jouer pour le plus beau maillot du monde, c'est toujours un plus."

Le meneur de jeu des Bleus ne se veut pas inquiet malgré le revers face à la Tunisie, et le précédent face à la Suisse, au même stade de la compétition lors de l'Euro.

"Contre la Tunisie, il y avait beaucoup de changements, pas d'automatismes et des joueurs hors-postes. Favori ou non, on doit être focus sur nous et garder l'état d'esprit des deux premiers matchs", a-t-il assuré.

"La Pologne cela va être compliqué, ce ne sera pas un match facile. On n'est pas en quarts, on a un huitième à jouer. On peut perdre contre n'importe qu'elle équipe. Il faut bien défendre et bien attaquer. Il faut passer à autre chose après la Suisse mais cela va peut-être nous servir à rester concentrés au début du match. Rien n'est acquis pendant le match que l'on soit devant ou menés."

"En 2018, Mbappé n'était pas le même joueur"

Le n°7 des Bleus a également été interrogé sur sa relation avec Didier Deschamps, qui ne lui a jamais retiré sa confiance depuis bientôt dix ans.

"Je lui dois énormément. Il m'a appelé et on ne s'est pas quittés. C'est une très belle relation, je lui dois tout en sélection, a appuyé le Colchonero. J'essaye de tout faire pour qu'il continue à avoir confiance en moi. Chaque match, chaque action c'est comme un merci que j'envoie. J'essaye de faire qu'il soit fier de son numéro 7."

Autre homme important de cette équipe de France, Kylian Mbappé : "En 2018 ce n'est pas le même joueur et la même personnalité que maintenant. Il parle beaucoup, il met la joie de vivre. Il sait qu'il est important pour nous et que chacun de ses gestes est regardé par les journalistes, les fans et nous. Il est irréprochable."

Parmi les autres sujets abordés, Griezmann a également été questionné sur la question des droits LGBT au Qatar : "Un peu gêné, oui et non. Ils (les membres de la communauté LGBT+) savent qu'ils auront mon soutien mais je suis footballeur et mon pays m'a appelé pour jouer le Mondial. Après ils ont tout mon soutien."