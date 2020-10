"Griezmann a perdu son football au Barça"

Bixente Lizarazu exhorte Antoine Griezmann à quitter le FC Barcelone, lui qui a perdu son football en Catalogne.

Au micro de Téléfoot, Bixente Lizarazu a conseillé Antoine Griezmann. D'un champion du monde à un autre, l'ancien défenseur de l'équipe de à exhorté l'attaquant tricolore à se trouver un nouveau point de chute.

« Le joueur est fantastique avec l’équipe de France, mais pas avec le Barça. Il est arrivé là avec le fantasme de jouer avec Messi. Mais il n’y a pas de relation technique avec seulement cinq passes de moyenne par match », a analysé "Liza" pour Telefoot.

« Il ne sait plus jouer au foot avec le maillot du Barça. Il ne trouve plus sa place. Quand tu perds à ce point ton football, il vaut mieux se couper la main plutôt que le bras, et partir. Cela fait dix-huit mois, donc ça impacte la tête, et la situation est vraiment critique pour lui », a encore redouté l'ancien Bavarois.