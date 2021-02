Grenade-Barça 3-5, le Barça au bout de la nuit

Grenade était opposé au Barça en quarts de finale de la Coupe du Roi, ce mercredi soir, pour un match complètement fou.

Ébranlé par l'affaire du contrat de Lionel Messi, dévoilé dans les médias espagnols, le FC Barcelone défiait Grenade en quarts de finale de Coupe du Roi.

Au coup de sifflet initial, le FC Barcelone restait sur 8 succès en 9 matches, dont deux après prolongations et rêvait de poursuivre sur cette bonne dynamique à Los Carmenes.

Mais c'est un cauchemar qu'ont failli vivre les hommes de Ronald Koeman, qui ont encaissé l'ouverture du score

Le Barça avait pourtant allumé la première mèche (3e). Une accélération de Messi et une frappe angle fermé de l'Argentin revenait sur Trincao. La tentative du Portugais obligeait Escandell à claquer au-dessus de sa barre.

Ce sont pourtant bien les locaux qui allaient altérer le tableau de marque les premiers. Fébriles devant leur surface, les Catalans allaient offrir une opportunité en or aux joueurs de Grenade. Umtiti perdait le cuir devant Soro qui alimentait Kenedy pour une finition à bout portant synonyme de 1-0.

C'était d'ailleurs le score au repos et le Barça avait de quoi avoir pas mal de regrets. La domination stérile des Catalans avait fait les frais du réalisme froid de leurs adversaires. Et la seconde période allait emprunter le même chemin.

Et c'est l'ancien joueur du Real Madrid Roberto Soldado qui allait punir le Barça. Suite à une perte de balle de Griezmann, l'attaquant de Grenade doublait Umtiti à la course et s'en allait tromper Ter Stegen pour le 2-0.

Le Barça tentait de réagir à l'heure de jeu. Messi et Griezmann combinaient bien et cela profitait àTrincao dont la tentative puissante du droit heurtait la barre des cages des locaux.

Le Barça poussait toujours et la réduction du score allait venir par l'entremise d'Antoine Griezmann. Le Français profitait d'un centre millimétré pour tacler au second poteau dans un angle très fermé. Escandell esayait d'intervenir, mais le cuir allait bel et bien au fond et cette réalisation était d'ailleurs considérée comme un CSC du portier de Grenade, qui a touché le cuir du tibia.

Dans un match fou, c'est Jordi Alba qui allait permettre au Barça d'égaliser en toute fin de partie. Prolongations donc. Et à la 100e minute, la lumière allait de nouveau venir de Griezmann, qui permettait au Barça de mener de la tête. Pas pour longtemps, 3 minutes plus tard, Vico égalisait sur penalty...

L'article continue ci-dessous

Ce match très indécis allait finalement se décider sur un but de De Jong à la 108e minute, qui profitait d'une frappe de Messi du droit repoussée par Escandell pour pousser le cuir au fond. Alba s'offrait finalement un doublé sur un service de Griezmann pour permettre à ce match épique de s'achever sur le score de 5-3.

Le Barça se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Espagne au terme d'un match épique.