Greenwood, le secret derrière son penalty contre Brest

Mason Greenwood s'est illustré pour Marseille en inscrivant un doublé pour ses débuts et en marquant même sur penalty avec son « faible » pied droit.

Lors de son premier match de la saison 2024-25 de Ligue 1 contre Brest, Greenwood n'a eu besoin que de trois minutes pour se faire remarquer. Recevant le ballon sur le flanc droit, il se joue des défenseurs avec aisance avant de marquer du pied gauche, donnant l'avantage à Marseille.

Plus tard dans le match, Greenwood a ajouté un deuxième but à son palmarès, cette fois-ci sur penalty. Alors que de nombreux joueurs privilégient leur pied le plus fort dans ces moments critiques, Greenwood a choisi de tirer le penalty avec son pied droit, plus faible, une décision qui en a étonné plus d'un.

L'article continue ci-dessous

La préférence de Greenwood pour tirer les penalties du pied droit, bien qu'il soit majoritairement gaucher, a une histoire unique. Dans une interview datant de 2019, Greenwood a révélé les origines de ce choix inhabituel. « Je préfère mon pied gauche, à peu près, à mon pied droit », a-t-il expliqué. « Mais c'est arrivé quand j'étais chez les moins de 13 ans. J'ai raté mon coup du pied gauche contre City alors que j'étais en difficulté dans un match, et depuis, je n'utilise que le pied droit. »

Le transfert de Greenwood à Marseille a été l'un des mouvements les plus médiatisés de l'été. Malgré les controverses, le club français a décidé de tenter sa chance avec le talentueux attaquant, le faisant signer un contrat permanent en provenance de United, alors que le manager Roberto de Zerbi faisait pression pour obtenir le joueur. La saison précédente, il avait impressionné avec Getafe et bien qu'il ait été question que Sir Jim Ratcliffe lui donne une seconde chance à Old Trafford, les Red Devils auraient choisi de le vendre afin d'éviter toute autre controverse publique.

Le transfert de Greenwood à Marseille marque un nouveau chapitre dans sa carrière, un chapitre qu'il espère définir par des succès sur le terrain et un nouveau départ loin des controverses qui ont assombri son passage en Angleterre. Sa première prestation contre Brest montre qu'il est prêt à saisir cette opportunité et à avoir un impact significatif en Ligue 1. Il va maintenant se concentrer sur le prochain défi à relever, à savoir le match contre Reims le week-end prochain.