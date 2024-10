Greenwood, l'énorme déception

Marseille vs Angers

Les dirigeants de United seraient « extrêmement déçus » que le club ait profité de Mason Greenwood alors qu’il pourrait valoir 100 millions.

Les Red Devils ont choisi de se débarrasser de l’attaquant de 22 ans lors du mercato estival de 2024. Après l’avoir vu impressionner en prêt à Getafe, United a accepté de vendre Greenwood à Marseille, en Ligue 1, pour 27 millions de livres sterling (35 millions de dollars).

Il a eu un impact immédiat en France, inscrivant cinq buts et une passe décisive, et il est maintenant question que Barcelone exprime son intérêt pour l’international anglais d’une sélection. Ils sont prêts à agir rapidement avant que la valeur de Greenwood sur le terrain n’augmente encore plus.

Selon GIVEMESPORT, des personnalités clés d’Old Trafford sont frustrées que les géants de la Premier League aient accepté de vendre au moment où ils l’ont fait. Il semblerait que beaucoup de gens à Manchester pensent que Greenwood pourrait devenir un joueur qui exigerait des frais de transfert à neuf chiffres.

Même si United ne sera pas celui qui empochera 100 millions de livres sterling (131 millions de dollars) si Greenwood part un jour pour une telle somme, ils pourraient tirer profit de toute nouvelle transaction de transfert. Une clause de revente qui pourrait valoir jusqu'à 50 % a été incluse dans les conditions qui ont amené le diplômé de l'académie des Red Devils à Marseille.