Grealish lâche ses vérités

Jack Grealish a expliqué à quel point il était en colère d'avoir été écarté de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024 de cet été.

L'omission de Grealish a fait beaucoup parler avant le tournoi, de nombreux fans et experts exprimant leur surprise face à la décision de Gareth Southgate de laisser de côté le meneur de jeu. La star de Manchester City a maintenant admis que sa forme en club pendant la saison 2023/24 n'était pas à la hauteur de ses standards habituels. Cependant, il a fait valoir qu'une équipe a besoin d'équilibre à chaque poste et pensait que son expérience et ses réalisations justifiaient son inclusion dans l'équipe.

"Je vais être honnête avec vous - je n'étais pas vraiment d'accord avec ça", a déclaré Grealish à propos de la décision de Southgate lors d'une interview avec BBC Radio 5 Live.

"Il faut un peu d'équilibre à chaque poste sur le terrain et je me considère comme un joueur assez expérimenté maintenant. J'ai gagné beaucoup de choses, alors vous m'avez demandé si j'aurais dû y aller, oui, je pense toujours que j'aurais dû, mais évidemment ce n'était pas censé être le cas".

Grealish évoque l'Euro

Depuis la fin de l'Euro 2024, Grealish a eu une seconde chance de faire ses preuves sur la scène internationale sous la direction du manager par intérim Lee Carsley. Grealish a récompensé cette confiance en marquant lors d'une victoire 2-0 contre la République d'Irlande.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à prouver à son retour, Grealish a déclaré : "Bien sûr, je voulais venir ici, bien m'entraîner et bien jouer. Je remercie le manager Lee Carsley de m'avoir donné cette chance et d'avoir eu cette confiance en moi. Cela a évidemment beaucoup compté, je pense que tout au long de ma carrière, lorsque j'ai joué sous des managers qui m'ont fait confiance et ont communiqué avec moi comme il l'a fait lors des deux derniers stages, cela m'a vraiment aidé. Cela me fait sentir que le manager m'apprécie vraiment et je ne peux pas en dire assez de bien de lui depuis que je suis ici".