Grealish, la terrible nouvelle

Pep Guardiola admet que la blessure de Jack Grealish avant le Community Shield a été un « coup dur », mais a déclaré qu'il pourrait affronter Chelsea

Grealish était absent du choc contre United à Wembley après s'être blessé à l'entraînement avant le match d'ouverture. City a remporté le match aux tirs au but, mais Guardiola dit maintenant que l'ailier pourrait être en lice pour affronter Chelsea, bien qu'il soit plus susceptible d'être disponible pour leur deuxième match contre Ipswich.

Grealish a connu une saison en dents de scie la saison dernière, puisqu'il a été limité à seulement 10 titularisations en Premier League. En conséquence, il a été exclu de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024, et il cherchera à avoir un impact significatif cette saison.

Guardiola a déclaré aux journalistes : « Apparemment, ce n'est pas grand-chose. Ces deux derniers jours, il ne se sentait pas bien, il avait des malaises. Nous nous sommes entraînés avec le onze de départ et il s’entraînait mais ces deux derniers jours, surtout hier, le feeling n’était pas bon.

« Nous avons parlé avec les médecins et il n’allait pas bien et c’est pourquoi nous ne voulions pas prendre de risque. Je ne pense pas que ce soit un gros problème mais il ne pouvait pas être là.

« C’est un coup dur car il a fait la pré-saison et avait du rythme et était agressif, lors du troisième et du quatrième match il était vraiment très bon et Jeremy [Doku] était en vacances, Savinho aussi.

« Mais c’est comme ça. Pendant la saison, cela arrive souvent avec des malaises et des blessures. C’est pourquoi nous ne voulions pas prendre de risque.

« Peut-être que contre Chelsea, il sera prêt. Je suis presque sûr qu’il sera prêt pour Ipswich. »