Grave blessure pour Ibrahima Niane

L’attaquant sénégalais du FC Metz, Ibrahima Niane, vient de contracter une sérieuse blessure au genou.

Coup dur pour Ibrahima Niane, l’une des révélations de ce début de saison en . Il vient de subir une rupture des ligaments croisés du genou qui l’éloignera des terrains pendant de très longs mois.

« L’attaquant grenat sera donc absent des terrains de l’élite pendant plusieurs mois, peut-on lire vendredi sur le site officiel du club. L’ensemble du se veut uni derrière son jeune attaquant dans cette épreuve, et espère le revoir sur les terrains de l’élite le plus rapidement possible ! », a fait savoir le club lorrain sur son site.

L'article continue ci-dessous

1 - Ibrahima Niane 🇸🇳 en 2020/21 :



Meilleur buteur de L1



100% des buts de Metz (6/6)



2e joueur à inscrire les 6 premiers buts de son équipe lors d’une saison de L1 sur les 70 derniers exercices



1er joueur à marquer 6 buts consécutifs de Metz dans l’élite



Courage. pic.twitter.com/tRzoSA5EDp — OptaJean (@OptaJean) October 15, 2020

Niane freiné en pleine ascension

Niane a donc été fauché alors qu’il était en plein an. Son début de saison était impressionnant, avec notamment un triplé inscrit contre Lorient. Avec six réalisations à son actif, il s’était d’ailleurs emparé de la tête du classement des buteurs. Aucun autre joueur des Grenats n’avait trouvé le chemin des filets durant la campagne en cours.

Plus d'équipes

Agé de 21 ans, Niane était arrivé à Saint-Symphorien en 2017 en provenance de Génération Foot, l’académie sénégalaise qui avait également vu éclore des stars telles que Papiss Cissé et Sadio Mané.