Grandiose ! Le geste fair-play de Cristiano Ronaldo lors du dernier match d’Al Nassr

Cristiano Ronaldo s’est rendu auteur d’un geste de fair-play lors de la soirée de Ligue des champions asiatique.

Al Nasser affrontait Persépolis lundi soir dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des champions asiatique. La rencontre a notamment été marquée par un fait surprenant : le geste incroyable de Cristiano Ronaldo en début de match.

Le geste fair-play de Cristiano Ronaldo

Dans les premières minutes de la rencontre, Cristiano Ronaldo s’écroulait dans la surface après avoir été, semble-t-il, touché par un défenseur de Persépolis. L’arbitre accorde alors un penalty en faveur du capitaine d’Al Nassr. Mais, l’international portugais va se rapprocher du juge de la partie pour faire annuler la sentence. Le quintuple Ballon d’Or fait savoir à l’arbitre qu’il avait simulé sa chute. Un petit événement quand on connait l’obsession du Portugais pour les buts. Le match entre les deux équipes s’est soldé par un score nul et vierge au terme des 90 minutes. Al Nassr aurait pu empocher les trois points si Ronaldo n’avait pas fait annuler ce penalty en première mi-temps. Toutefois, cela n’aura aucune incidence sur le classement du club puisqu’Al Nassr (1er, 13 pts) a déjà validé sa qualification au tour suivant.

Ronaldo s’éclate avec Al Nassr

Cristiano Ronaldo a rejoint l’Arabie Saoudite la saison dernière après la résiliation de son contrat avec Manchester United. Le Portugais a ensuite aidé le club à se qualifier pour la Ligue des Champions asiatique avec 14 buts et 2 passes décisives dans la Saudi Pro League. Ronaldo a également remporté avec le club de la ville de Riyad, la Coupe arabe des champions en 2023. Cette saison, le Portugais est déjà à 15 buts et 7 passes décisives en Saudi Pro Ligue et 3 buts en Ligue des champions asiatique. Très en forme malgré son âge (38 ans), Cristiano Ronaldo compte bien rafler tous les trophées possibles avec Al Nassr cette saison.