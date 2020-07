Grand espoir du club, El Chadaille Bitshiabu va rester au PSG

El Chadaille Bitshiabu, défenseur central de 15 ans, va rester au PSG malgré les nombreuses sollicitations. Il signera professionnel à ses 16 ans.

Le PSG va conserver son grand espoir, El Chadaille Bitshiabu. Courtisé par de nombreux clubs européens, dont Leipzig et le , le défenseur central de 15 ans va signer un contrat aspirant dans les prochains jours, avant de parapher un premier contrat professionnel à ses 16 ans (en mai 2021).

Une victoire pour Leonardo

C'est l'aboutissement d'un dossier pris en main par Leonardo en personne, qui craignait de perdre un nouvel élément fort du centre de formation après les départs de Tanguy Kouassi ( ) et Adil Aouchiche, dont la reprise est prévue lundi à Saint-Etienne. Le discours du directeur sportif, et le projet pensé pour l'international français U16 ont fini de convaincre le joueur, sa famille et son représentant qui avaient d'abord imaginé qu'il participerait aux séances de l'équipe première.

Le gaucher El Chadaille Bitshiabu devra encore patienter un petit peu avant d'intégrer le groupe de Thomas Tuchel. Il évoluera d'abord au sein de l'équipe U19, avec laquelle il a repris l'entraînement ce jeudi. Une nouvelle étape tout de même dans la jeune carrière de celui qui mesure 1,95m, et qui jouait avec les U17 du PSG la saison passée. Un défenseur athlétique et habile de ses pieds, qui était l'un des cadres de l'équipe parisienne pour la prestigieuse Al Kass International Cup, au , en février dernier.