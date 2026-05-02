Grâce à son lieu de naissance, le gardien néerlandais peut espérer un transfert exceptionnel

Selon De Telegraaf, l’AZ a décidé de ne pas activer l’option de prolongation inscrite dans le contrat de Sem Westerveld, qui expire bientôt. Le gardien néerlandais, bientôt libre de tout engagement, suscite déjà de l’intérêt. Parmi les clubs sur le coup, l’Athletic Club suit de près le dossier.

Comme on le sait, le club basque applique une politique de recrutement unique : seuls les joueurs originaires du Pays basque peuvent porter son maillot.

Né à Saint-Sébastien il y a 23 ans, alors que son père Sander évoluait comme gardien à la Real Sociedad, Westerveld répond à ce critère et pourrait donc profiter d’un transfert hors du commun.

Ayant grandi en Espagne, où son père a également porté les couleurs de Majorque et d’Almería, il possède un passeport espagnol et parle couramment la langue, deux atouts qui fluidifieraient son arrivée.

Si la Liga le fait donc les yeux doux, des clubs belges et allemands, nettement moins bien classés, suivent aussi le dossier. En Belgique, OH Leuven (D2) s’est manifesté, tout comme le FC Kaiserslautern, pensionnaire de 2. Bundesliga.

Même si le gardien néerlandais rejoignait Bilbao libre de tout contrat, il ne serait pas assuré d’être titulaire. Unai Simón, numéro un des Bleus sous les ordres de Luis de la Fuente, demeure le choix numéro un à San Mamés.

Formé au sein du vivier de l’AZ, où il a porté les couleurs des U19 et des équipes jeunes, il n’a toutefois jamais été lancé en équipe première. Actuellement en prêt au MVV Maastricht, il défend les buts limbourgeois chaque semaine jusqu’à la fin de la saison.