Légende de l'Olympique Lyonnais, Sidney Govou n'a pas caché son inquiétude pour l'avenir du club.

Après une décevante 7e place synonyme d'échec pour une qualification européenne, l'Olympique Lyonnais sera à nouveau attendu au tournant lors du prochain exercice. Le club rhodanien doit redorer son blason pour retrouver les sommets du football français. Selon Sidney Govou, le chantier est énorme.



Govou a peur de la suite



Appelé à s'exprimer sur l'avenir de l'OL, l'ancien attaquant international français n'a pas caché ses inquiétudes. "C'est une nouvelle saison ratée et perturbante, car j'ai eu du mal à voir où l'on allait, sur le terrain, mais plus encore hors du terrain. On peut me dire ce qu'on veut, mais l'OL a besoin de jouer l'Europe chaque année, et là on va s'en passer deux ans de suite, a expliqué Govou dans Le Progrès.



"On est dans une spirale, recruter va être compliqué, il faudra vendre un ou deux joueurs importants, gérer tous les retours de prêt, a continué Govou. J'ai peur qu'on soit entré dans une sorte de ventre mou pour quelques années...".