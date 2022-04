Gourvennec : "Je vis ça comme une blessure"

Mené au score après seulement quatre minutes de jeu puis de deux buts, Lille a passé son match à pousser pour revenir dans le derby du nord, samedi soir. En vain, face à des Lensois bien déterminés à régner sans partage sur la région pendant tout une saison pour la première fois depuis 40 ans.

Gourvennec déçu de l'entame de match

Au grand dam de Jocelyn Gourvennec, qui ne pouvait que constater les dégâts au coup de sifflet final, alors que son adversaire du jour passe devant les Dogues dans la lutte pour l'Europe.

"On s'est plombé notre match. On voulait attaquer fort et on s'est fait piéger au bout de quatre minutes sur un corner où on n'est pas attentifs, a regretté le coach nordiste. Comme ça, on ne peut pas gagner un match à enjeu, un derby qui était important pour nos supporters.

"On fait une mi-temps sur deux et sur des matches comme ça, ça ne peut pas fonctionner. On doit s'excuser auprès de nos supporters. On déçoit tout le monde et on se déçoit nous-mêmes.

"C'est dur à accepter car d'habitude l'équipe répond présent dans les grands matches, mais pas ce soir... On a eu un meilleur visage en seconde période mais ce n'est pas suffisant, on n'a pas répondu présent. Là, c'est difficile d'arracher les matches... On est extrêmement déçus, je suis extrêmement déçu, je vis ça comme un affront, comme une blessure, et ça fait mal, très mal."

Xeka : "On s'excuse"

Le message ne différait guère dans la bouche du milieu de terrain Xeka, buteur avant la pause, un but qui n'a finalement pas permis aux siens de recoller.

"Ce derby était très important pour nous, pour notre fierté. On s'excuse d'abord, on partage la frustration des supporters. Un derby, tout le monde veut le gagner", s'est désolé le Portugais.

"On est tristes, on est déçus, après tout ce qu'on a déjà montré les dernières saisons, et même cette saison en Ligue des champions et certains matches de Championnat. C'est normal que les attentes du club soient grandes.

"C'est un derby, c'est normal qu'il y ait de la tension, c'est le foot, c'est quelque chose qui arrive entre deux équipes qui veulent gagner, c'est normal. Il y a beaucoup d'agitation, c'est normal que ça chauffe de temps en temps. Il n'y a pas eu forcément de manque de respect, ce sont des choses naturelles."

Rendez-vous dès mercredi à Reims pour des Lillois en quête de revanche, et qui n'ont plus beaucoup de jokers s'ils veulent espérer disputer une compétition européenne la saison prochaine.