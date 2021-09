Gouiri n’est « pas prêt » pour l’équipe de France

L’entraineur de Nice, Christophe Galtier, estime que son attaquant Amine Gouiri n’est pas encore armé pour jouer avec la sélection.

Amine Gouiri est l’un des principaux artisans de l’excellent début de saison que réalise l’OGC Nice en Ligue 1. L’attaquant du Gym a déjà trouvé à quatre reprises le chemin des filets adverses. Une efficacité qui n’a pas échappé aux observateurs. Certains d’entre eux militent déjà pour qu’il soit convoqué en Bleu.

Gouiri a fait ses preuves avec les Espoirs de Sylvain Ripoll. Alors qu’il est aussi éligible pour jouer avec l’Algérie, il a clairement exprimé son souhait d’intégrer la sélection champion du monde. Une ambition qui se respecte. Toutefois, pour son entraineur, il n’est pas encore outillé pour ce palier-là.

L'article continue ci-dessous

En conférence de presse, et lorsqu’il a été interrogé sur les chances de voir son protégé prendre la direction de Clairefontaine, le coach azuréen a déclaré : « Je trouve qu’il est encore loin du niveau quand je vois jouer l’équipe de France et qui sont les joueurs à son poste. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir mais il met toutes les chances de son côté parce qu’il travaille beaucoup, il est très investi. Il travaille avant, pendant et après l’entraînement ».

« Il est encore loin de l’équipe de France »

Galtier aime cela dit que ses joueurs visent haut et sans se fixer de limites : « Il a de l’ambition, c’est bien. Il a de la personnalité, c’est très bien. Qu’il continue comme ça mais quand on parle de l’équipe de France, il y a une sacrée concurrence. Il en est encore loin, il aura besoin de quelques saisons pleines avec des matchs européens. »

Tout en soulignant le fait que Gouiri a encore des étapes à franchir, Galtier a reconnu qu’il était sur la bonne voie pour devenir international : « Il fait un très bon début de saison lié à la performance de ses partenaires autour de lui. Il a aussi cette capacité à être polyvalent. C’est un atout, ce n’est pas un inconvénient. Avec une certaine forme de personnalité, il va chercher à imposer le secteur de jeu dans lequel il est le plus à l’aise. Il est encore jeune. Plus il aura de bagage technico-tactique en lui, mieux ce sera pour la suite de sa carrière. J’étais très convaincu qu’Amine pouvait être associé avec un autre attaquant dans un 4-4-2, un 4-2-3-1, avoir de la proximité avec les autres. Il aime faire jouer les autres mais il peut aussi être très efficace sur le côté gauche ».