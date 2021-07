Goretzka veut rester au Bayern Munich

Le milieu de terrain allemand n'a plus qu'un an de contrat avec le Bayern, mais espère prolonger malgré l'intérêt de plusieurs clubs.

Les négociations entre Leon Goretzka et le Bayern Munich sont dans l'impasse, mais le milieu de terrain espère toujours signer une prolongation de contrat avec le géant de la Bundesliga.

Goal et Spox ont appris que les négociations ont été bloquées en raison de différences sur les attentes salariales, bien que les rapports selon lesquels Goretzka tient à un salaire annuel de 20 millions d'euros ont été démentis. Néanmoins, Goretzka pense que son avenir est à l'Allianz Arena et n'envisage aucune autre offre.

Bien qu'aucun accord n'ait encore été conclu entre les deux parties, les négociations se poursuivent et les échanges sont constructifs et sans conflit. Le milieu de terrain reste en bonne voie pour signer une prolongation de son contrat actuel, qui expire en juin 2022.

Goretzka a informé le PDG du Bayern, Oliver Kahn, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le président Herbert Hainer qu'il envisageait de rester longtemps au Bayern malgré ces récentes difficultés, un message qu'il a communiqué à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Sa situation est donc très différente de celle de Kingsley Coman, qui a laissé entendre lors de ses propres entretiens qu'il serait prêt à suivre l'exemple de David Alaba, nouvelle recrue du Real Madrid, et à chercher de nouveaux horizons.

La situation contractuelle du joueur de 26 ans a naturellement attiré l'attention de certains des clubs les plus puissants d'Europe. Le Real Madrid, Barcelone et United ont tous été cités comme des prétendants possibles pour Goretzka, considéré comme l'un des milieux de terrain les plus accomplis au monde.

Son équipe dirigeante a refusé de répondre à toute demande d'autres clubs pendant que les négociations se poursuivent.

Un homme qui espère une résolution rapide est l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, qui a déclaré à son arrivée au club début juillet : "Je serais très heureux d'avoir de nombreuses années ensemble avec Leon, parce que je pense beaucoup de bien de lui, parce que j'aurai une excellente collaboration avec lui et parce qu'il est l'un des milieux de terrain les plus dangereux d'Europe."