Gonzalo Higuain et la Juventus, c'est fini !

Gonzalo Higuain et la Juventus ont trouvé un terrain d’entente pour une résiliation à l’amiable de leur contrat. L’Argentin est attendu à Miami.

Cette fois, c'est vraiment fini. Gonzalo Higuain quitte la , il le fait à un an de l'expiration de son bail et avec de divers regrets relatifs à la dernière campagne. Certes, le bilan de 66 buts en 149 apparitions n'est pas anodin, mais la feuille de route doit forcément être contextualisée en fonction des dépenses effectuées en 2016: il y a eu 90 millions déboursés pour l'arracher aux griffes de .

Quatre ans plus tard, le monde a essentiellement changé. Ou plutôt, Pipa a changé, aussi et surtout dans la manière de jouer. Du sniper infaillible, capable de réécrire l'histoire des buteurs de , à l'homme d'équipe. Plus réfléchi, moins impitoyable. Tout cela, avec le drame qui a touché l' , à tel point que l'on a même pensé se dire adieu en pleine crise de COVID pour des raisons familiales. En bref, une séparation douloureuse.

Higuain va retrouver Matuidi à Miami

Malgré son immense expérience et les services rendus aux Bianconeri, Higuain n'entrait pas dans les plans du nouveau coach de l'équipe, Andrea Pirlo. Ce dernier le lui a d'ailleurs clairement signifié. Et c'est pourquoi un accord a été trouvé pour une résiliation à l'amiable de son bail.

Plus d'équipes

Higuain quitte la Vieille Dame et ce divorce arrange à coup sûr les deux parties. Le club économise une partie du salaire de la dernière année du contrat et le joueur a la possibilité de rebondir ailleurs. Le vice-champion du monde 2014 devrait très certainement rejoindre son ex-coéquipiers Blaise Matuidi du côté de la et du club de l'Inter Miami.