Golden Boy 2020 : ils ne sont plus que quarante

Tuttosport a dévoilé la liste des 40 joueurs encore en lice pour le Golden Boy 2020.

Depuis 2003, le quotidien italien Tuttosport décerne chaque année le « Golden Boy », un trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans une première division européenne.

La liste initiale des joueurs sélectionnés en août comportait 100 noms. Et chaque mois, 20 joueurs sont éliminés de la liste, le but étant de n'en avoir plus que 20 au mois d'octobre. Et pour le mois de septembre, voici les quarante joueurs encore en course pour l'obtention de ce trophée.

Marley AKÉ (FRA), Marseille, attaquant

Adil AOUCHICHE (FRA), Saint-Etienne, milieu

Benoît BADIASHILE (FRA), , défenseur

Mitchel BAKKER (NED), PSG, défenseur

Myron BOADU (NED/GHA), AZ Alkmaar, attaquant

Dennis BORKOWSKI (ALL), , attaquant

Eduardo CAMAVINGA (FRA), Rennes, milieu

Marco CARNESECCHI (ITA), , gardien

Rayan CHERKI (FRA), , attaquant

Jonathan DAVID, OSC (CAN/USA), attaquant

Alphonso DAVIES (CAN), Bayern, défenseur

Sergiño DEST (NED/USA), , défenseur

Sebastiano ESPOSITO (ITA), Inter, attaquant

FÁBIO SILVA (POR), , attaquant

Ansu FATI (ESP) , attaquant

Philip FODEN (ANG), , milieu

Amine GOUIRI (FRA/ALG), Nice, attaquant

Ryan GRAVENBERCH (NED), Ajax, milieu

Mason GREENWOOD (ANG), , attaquant

Erling HAALAND (NOR), , attaquant

Callum HUDSON-ODOI (ANG), , milieu

Mohamed IHATTAREN (NED/MAR), Eindhoven, milieu

Ozan KABAK (TUR), , défenseur

Michal KARBOWNIK (POL), Legia, défenseur

Tanguy KOUASSI (FRA), Bayern, défenseur

Dejan KULUSEVSKI (SUE), , milieu

MARCOS ANTÔNIO (BRE), Chakthior Donetsk, milieu

RAFAEL CAMACHO (POR), , attaquant

RODRYGO (BRE), , attaquant

Bukayo SAKA (ANG), , milieu

Jadon SANCHO (ANG), Borussia Dortmund, attaquant

Vladyslav SUPRJAHA (UKR), , attaquant

Dominik SZOBOSZLAI (HON), RB , milieu

TOMÁS ESTEVES (POR), , défenseur

TOMÁS TAVARES (POR), , défenseur

Sandro TONALI (ITA), , milieu

Ferrán TORRES (ESP), Manchester City, attaquant

Christos TZOLIS (GRE), PAOK, attaquant

VINÍCIUS JÚNIOR (BRE), Real Madrid, attaquant

Neco WILLIAMS (GAL), , défenseur