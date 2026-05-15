Godts réagit pour la première fois à son élimination de la Coupe du monde

Vendredi, Mika Godts a réagi pour la première fois sur Instagram à la décision du sélectionneur Rudi Garcia de ne pas le retenir dans la liste définitive de l’équipe belge pour la Coupe du monde. Le coach a en effet choisi Jérémy Doku (Manchester City) et Leandro Trossard (Arsenal) pour occuper le poste d’ailier gauche.

« La sélection a été dévoilée aujourd’hui et le sélectionneur a fait ses choix. J’ai tout le respect pour cela », débute Godts dans sa publication sur Instagram Stories au sujet de son absence à la Coupe du monde.

« Le football est une compétition. Parfois, on la vit depuis les tribunes ou devant sa télévision, mais toujours avec la même intensité. Je soutiendrai les Diables Rouges avec passion, tout comme je l’aurais fait dans les vestiaires ou sur le banc », déclare l’attaquant de l’Ajax, qui espère avant tout que ses compatriotes brilleront aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il conclut : « Que je sois là ou non, le sélectionneur prend toujours ses décisions dans l’intérêt de l’équipe, et je les respecterai toujours, car l’équipe passe avant tout. »

« Je continuerai à travailler dur chaque jour, car si l’équipe a besoin de moi, je serai là », conclut-il.

Vendredi, en conférence de presse, le sélectionneur a confirmé que Doku et Trossard étaient ses premiers choix sur l’aile gauche, expliquant ainsi l’absence de Godts malgré une saison remarquée à l’Ajax. Le club ajacide a toutefois été prié de maintenir le joueur en réserve, au cas où il devrait finalement rejoindre le groupe.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, qui s’est exprimé vendredi sur X, Garcia aurait écarté Godts par crainte que l’ailier ne vive mal un manque de temps de jeu durant la Coupe du monde.