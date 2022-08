GOAL SOCIAL SUPERSTARS 2022

Quelle est la meilleure campagne réalisée par un club de football sur les réseaux sociaux ? A vous de voter.

Aujourd'hui, le football ne se résume plus à regarder des matches et les clubs l'ont bien compris. C'est pour cette raison qu'ils sont massivement présents sur les réseaux sociaux. Et au fil du temps, ils améliorent sans cesse la qualité de leurs publications qui sont audacieuses, drôles, intelligentes et dans l'air du temps.

Les différentes éditions de GOAL partagent régulièrement les posts des clubs de football, et c'est pour cela que nous avons décidé de lancer le « GOAL Social Superstars 2002 »

Nous avons ainsi sélectionné les meilleures publications des clubs de football sur Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook et chaque mois, une liste de cinq candidats sera soumise à vote du public.

Les vainqueurs mensuels s'affronteront ensuite lors d'un nouveau vote pour désigner le meilleur post de l'année sur les réseaux sociaux.

Voici les cinq premiers candidats...

FLAMENGO EN MODE STRANGER THINGS

A moins de vivre au fond d'une grotte sans connexion internet, vous n'avez pas pu échapper au phénomène Stranger Things. La quatrième saison est disponible depuis le 27 mai 2022 sur Netflix et la série a inspiré le club brésilien de Flamengo pour annoncer le recrutement d'Arturo Vidal.

POURQUOI NOUS AIMONS CETTE PUBLICATION

Reprendre les codes et les habillages de Stranger Things, nous l'avons tous fait. Mais voir un club le faire était une première. Le club de Rio de Janeiro a fait sa propre version de la série et au lieu d'utiliser le tube de Kate Bush, « Running Up That Hill », c'est l'hymne du club que l'on peut entendre et on voit apparaître enfin Arturo Vidal. Avouez que c'est plus sympa qu'une photo du joueur faisant semblant de signer un contrat.

******

WATFORD DANSE APRÈS SA RELÉGATION

Pour un promu, se maintenir en Premier League est un challenge très difficile à relever. Watford, qui n'est pas parvenu à le faire à l'issue de la saison 2021-2022, a ainsi pris le parti d'en rire avec une vidéo sur Tik Tok.

POURQUOI NOUS AIMONS CETTE PUBLICATION

Le clip ne dure que huit secondes mais il va droit au but : on voit Ismaïla Sarr, la star de l'équipe, être abattu après la relégation de son équipe et le message suivant : « relégation » accompagné d'un smiley qui pleure. On voit ensuite le joueur danser et un message apparaître : « On gagnera plus de matches la saison prochaine » avec un smiley affichant un visage heureux.

Le club a décidé de positiver et on trouve ça génial.

******

VÉLEZ MET UN DJ À CONTRIBUTION

Le club argentin de Vélez Sarsfield a réalisé un coup en juin 2022 en recrutant le défenseur uruguayen Diego Godin, ancien joueur de l'Atlético de Madrid et de l'Inter Milan. Et quoi de mieux qu'un supporter du club, immense star de la musique en Argentine, qui plus est, pour annoncer la nouvelle ?

POURQUOI NOUS AIMONS CETTE PUBLICATION

Vélez a ainsi mis à contribution Bizarrap, un célèbre DJ argentin que l'on voit devant sa table de mixage. Le DJ reçoit un coup fil qui l'interrompt dans son travail. Il décroche et s'engage une conversation : « Il vient ? C'est signé ? C'est génial, merci de m'avoir prévenu ».

Le DJ raccroche, se remet à sa table de mixage avant de se retourner vers le spectateur pour lui annoncer la bonne nouvelle, « Au fait, Godin vient à Vélez », avant de lancer un nouveau son.

C'est original, décalé, et on trouve ça vraiment amusant.

******

L'APPEL DE LA ROMA POUR RETROUVER LES ENFANTS DISPARUS

Depuis plusieurs saisons, l'AS Roma profite de la signature de chaque nouveau joueur pour publier une vidéo de présentation dans laquelle on peut voir un écran coupé en deux. A gauche, la nouvelle recrue de la Roma. A droite, la photo d'enfants disparus. Cet été, le recrutement de Paulo Dybala n'a pas dérogé à cette règle.

POURQUOI NOUS AIMONS CETTE PUBLICATION

C'est Paul Rogers, un membre de la direction du club romain, qui a eu l'idée de lancer en 2019 cette campagne pour retrouver des enfants disparus. Et c'est un succès puisque déjà douze enfants ont ainsi été retrouvés.

Grâce à cette initiative, l'AS Roma montre que le football est bien plus qu'un sport et peut aider à retrouver des enfants disparus.

******

AL-ITTIHAD, ENTRE MODERNITÉ ET TRADITION

Le club égyptien d'Al-Ittiihad a fait très fort pour annoncer le recrutement du milieu de terrain Tarek Hamed avec un clip faisant référence à l'Egypte ancienne mais aussi à notre XXIe siècle avec des images en 3D.

POURQUOI NOUS AIMONS CETTE PUBLICATION

Le clip commence à l'époque des Pharaons avec une musique traditionnelle puis on aperçoit une… télévision. Le slogan « THIS IS FUTURE » (« C'EST LE FUTUR ») apparaît et on voit le joueur Tarek Hamed se transformer en 3D comme dans un jeu vidéo de football le tout, sur de la musique techno.

Cette annonce est surprenante, un peu déroutante, mais c'est ce qui fait son charme.