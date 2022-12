Giroud sur son record : « Je ne veux pas m’arrêter là »

En conférence de presse ce mardi, Olivier Giroud a manifesté son désir de continuer à marquer pour aider son équipe.

Dimanche, Olivier Giroud est un peu plus entré dans l’histoire du football français. Grâce à son ouverture du score contre la Pologne en huitième de finale de la Coupe du monde, l’attaquant de l’AC Milan a inscrit son 52ème but sous le maillot de l’équipe de France et ainsi dépassé le record de buts chez les Bleus qui était détenu par Thierry Henry. Désormais seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, l’ancien Montpelliérain aborde le quart de finale face à l’Angleterre avec un tout nouveau statut.

Un énorme soulagement

Présent en conférence de presse ce mardi, le champion du monde 2018 a exprimé sa fierté mais également son désir de continuer à marquer pour son pays. « Je suis très fier d’en être arrivé là. Je ne veux pas m’arrêter là parce que je sais que l’équipe aura encore besoin de moi, il va falloir que je sois encore décisif. Mais ce 52ème but me soulage énormément, on le voit d’ailleurs sur mon visage au moment où je marque. Je remercie Kylian parce que beaucoup de personnes me disaient « allez c’est pour aujourd’hui », je n’ai pas eu l’opportunité contre le Danemark, je n’ai pas joué contre la Tunisie, le fait d’avoir l’occasion de nous mettre sur de bons rails sur ce match avait beaucoup d’importance », a-t-il confié.

Face aux Three Lions samedi soir, l’ancien joueur d’Arsenal devrait de nouveau être titularisé en pointe, l’occasion pour lui d’améliorer son record et d’aider ses coéquipiers à rejoindre les demi-finales de la compétition.