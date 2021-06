Giroud : "Si on gagne l’Euro, on le fêtera sur un circuit de karting"

L’attaquant français Olivier Giroud a affirmé qu’il ne tient absolument pas rigueur à Karim Benzema pour les propos qu’il avait tenus à son encontre.

Il y a à peu près d’un an, Karim Benzema avait défrayé la chronique en déclarant lors d’un Live Instagram qu’il ne peut être comparé à Olivier Giroud, parce qu’une formule 1 et une karting n’évoluent pas dans la même catégorie. Des propos forts et qui auraient pu blesser l’attaquant de Chelsea. Ça n’a pas été le cas du tout.

Giroud ne s’en est pas plaint sur le coup, et un an après il se souvient de cet humour avec amusement, assurant qu’il en faut beaucoup plus pour le contrarier. « Il n’y a aucune raison de se taper dessus avec Karim (…) Les déclarations qu’il a eues sur moi m’ont fait sourire et marrer plus qu’autre chose. Je l’ai pris avec beaucoup de recul à l’époque et encore plus aujourd’hui », a-t-il déclaré dans un entretien au Figaro.

« Il faut savoir pardonner »

Giroud a poursuivi en clamant qu’il n’est pas de ceux qui en font un plat sur une déclaration faite dans un contexte particulier, surtout si elle émane de quelqu’un qui le connait. « Je me mets aussi à sa place, ce n’est pas facile de faire son retour comme ça. Encore une fois, il faut savoir pardonner et ne pas être rancunier, ma foi me permet d’être en paix », a-t-il confié.

L’ancien héraultais assure que sa relation avec KB9 est on ne peut plus normale et qu’il est même prêt à passer du temps avec ce dernier en cas de couronnement au championnat d’Europe : « On ira fêter ça tous les deux (avec Benzema) sur un circuit en karting, ça fera une belle photo ».

Pour rappel, Benzema a lui assuré qu’il n’y a pas eu de malaise avec Giroud et que tout se passe bien entré eux depuis qu’ils sont à Clairefontaine. « Je l’avais déjà croisé lors du match contre Chelsea. Il n’y avait rien eu de spécial. On a discuté 5 minutes tranquillement. Ce qui s’est dit s’est dit, c’est terminé. Le plus important c’est qu’on aide l’équipe de France à aller plus haut », avait indiqué KB9.