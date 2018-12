Giroud juge sa relation avec Benzema

Olivier Giroud s'est exprimé au sujet de la rivalité qu'il a pu connaître avec Karim Benzema en équipe de France.

Au cours d'un long entretien accordé au Guardian, Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea, a fait le tour de son actualité. S'il n'est pas un titulaire indiscutable dans l'esprit de son entraîneur, Maurizio Sarri, il est ambitieux pour son futur avec les Blues et rêve notamment de remporter la Premier League.

Par ailleurs, il a aussi évoqué son rapport avec Karim Benzema.

L'effet de la Coupe du Monde : "Ce que vous remarquez, c'est l'effet que cela a eu sur la France. Il y avait eu les attaques de 2015 et je sais que nous avons des problèmes maintenant [avec de violentes manifestations contre Emmanuel Macron par le mouvement gilets jaunes] mais nous avons unifié la nation pendant un certain temps. Le football est la meilleure chose à faire pour rassembler les gens. Cela ressort clairement de l'impact que nous avons eu sur la société française. Les gens ont oublié leurs soucis, sont allés dans les rues et ont juste célébré. Nous ne sommes pas une nation en temps de guerre chez nous, mais nous traversons des moments difficiles. Et pourtant, le football peut être si bon, c’est fou. C’est bon pour la santé mentale des gens. "



Son rapport avec Karim Benzema : "Ce fut la période la plus difficile. Je n'ai jamais eu de problème avec Karim, même s'il n'est pas mon meilleur ami, et nous avons toujours passé du bon temps dans l'équipe nationale. Mais les gens nous ont décrit comme des ennemis. Les fans n'étaient pas contents de moi: pas ma contribution ni ma performance sur le terrain, mais parce que j'étais là et que Benzema ne l'était pas. Et c'était juste avant mon bon Euro. L'entraîneur m'a défendu parce que c'était une injustice. Mes performances étaient bonnes. Ce n’est pas moi qu'il fallait blâmer."



Son bilan de 0 but lors du Mondial en Russie : "En tant qu'attaquant, c'est évidemment frustrant. Mais si vous demandez à Harry Kane s'il renonce aux six buts qu'il a marqués en Russie pour la Coupe du Monde, il dira: 'Oh oui, prenez aussi le Soulier d'or.' Si j'avais marqué et que Mbappé n'avait pas mis le ballon dans le fond du filet contre le Pérou, peut-être que nous ne l'aurions pas gagnée. C'était le destin. Ce sera toujours un "petit pincement" dans mon cœur mais je connais ma contribution."



Le rêve de Premier League : "Je préfère être dans un grand club que de jouer chaque semaine dans une équipe moins prestigieuse et j'ai toujours des objectifs. Gagner une Premier League est mon dernier rêve en tant que footballeur, peut-être plus que de remporter une Ligue des champions, car je sais à quel point il est difficile de gagner cette ligue. J'ai des coéquipiers ici qui ont gagné, alors je suis un peu jaloux. Je veux y arriver. Ecoute, je sais que nous avons perdu contre les Wolves mais nous avons vaincu Manchester City, alors ne compte pas sur moi pour abandonner ce rêve pour le moment. Je ne veux pas finir avec des regrets. "