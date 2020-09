Giroud dément la rumeur Juventus

L’international français Olivier Giroud a coupé court aux bruits qui l’annoncent en partance pour la Juventus.

Ce vendredi matin, la presse italienne a lâché une petite bombe en indiquant qu’Olivier Giroud a donné son accord pour s’engager en faveur de la de Turin. Il y deviendrait le successeur de Gonzalo Higuain. Une annonce surprenante, d’autant plus qu’elle n’a rien de véridique. Et c’est l’intéressé lui-même qui vient de le faire savoir.

Invité de l’émission Culture Foot sur la chaine Téléfoot afin de parler de sa biographie, le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus a assuré qu’il n’y avait absolument rien avec le club champion d’ . « La rumeur italienne ? Les italiens, ils s’emballent vite, a-t-il commencé par lâcher. J’étais surpris de recevoir les messages des potes ce matin me parlant de cette rumeur. C’est loin d’être le cas. Je suis un joueur de et je me sens bien ici. Je n’ai pas fait la belle fin de saison que je j’ai faite pour partir comme ça, et ne pas y croire. Je vais me battre pour ma place. Mais c’est toujours bien d’attirer l’attention de ce genre de clubs, c’est flatteur. Mais je reste concentré sur Chelsea. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Il n’y a rien de signé ou de fait avec la Juventus. Je préfère le démentir. »

« Avec Werner on pourrait être complémentaires »

Questionné ensuite sur le système de jeu dans lequel il devrait évoluer, suite notamment aux arrivées de Kai Havertz et Timo Werner à Stamford Bridge, Giroud a précisé que Frank Lampard « peut évoluer ». « Il n’est pas figé dans un seul système tactique, a-t-il ajouté. Werner nous apporte une autre corde à notre arc. Il a des qualités différentes aux miennes, donc ce qui me fait penser que ce n’est pas une si mauvaise chose. On pourrait être complémentaires. J’ai bon espoir de pouvoir continuer sur la lancée qui est la mienne. J’ai beaucoup d’espoirs quant à la suite. On verra comment ça se passera les prochaines semaines. Je suis impatient en tous cas. »

Giroud est à Chelsea depuis janvier 2018. Jusque-là, il n’a pas vraiment pu se battre pour le titre en . Il a bon espoir que la situation change cette saison. « Moi je suis content de retrouver une équipe compétitive, encore plus que l’année dernière où on n’a pas pu recruter. Même si on s’est bien débrouillé. On va encore avoir notre mot à dire, j’espère dans la course au titre. Même si c’est difficile de rivaliser avec et City », a conclu l’ancien Montpélliérain.