David Ginola raconte son raté lors de France-Bulgarie

David Ginola est revenu sur son fameux centre contre la Bulgarie (1-2) en 1993 au micro de RMC.

Accusé d'avoir commis "un crime contre l'Equipe" par le sélectionneur des Bleus de l'époque Gérard Houllier, David Ginola a évoqué pour RMC son fameux centre fatidique effectué lors des éliminatoires de la 1994 face à la Bulgarie.

"Un coup franc côté droit, à 90 mètres du but... (...) OK, ce centre est trop long, comme il y en a des milliers dans le championnat. Sauf qu'en cinq passes, ils ont réussi à battre Alain Roche, Laurent Blanc, Vincent Guérin et Didier Deschamps... Ils nous ont passé en revue en cinq passes pour loger le ballon sous la barre. Tu refais l'action mille fois, je ne sais pas même s'ils seraient capables de le refaire. Il y avait une sorte de destinée", a regretté l'ancien joueur de .

Ginola confie également qu'il était euphorique sur cette action et pas forcément complètement lucide au moment du centre : "Le public scande mon nom, on est au Parc des Princes, je suis à domicile et, si ça avait été dans un autre stade, ça se serait passé d'une manière différente. Je rentre, je suis en pleine bourre en championnat et à l'entraînement". Un moment très dur de l'histoire des Bleus.