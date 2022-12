Ginola encense Deschamps et Giroud avant la finale Argentine-France

Avant la finale Argentine-France, David Ginola a dit tout le bien qu'il pensait de Didier Deschamps et Olivier Giroud.

Avant la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France, David Ginola (17 sélections et 3 buts entre 1990 et 1995) s'est longuement confié à nos confrères de Wettbasis et a évoqué de nombreux sujets.

« J'aurais adoré joué dans cette équipe »

Celui qui était surnommé « El Magnifico » a d'abord fait part de son admiration pour l'équipe de France actuelle : « C'est toujours difficile de comparer les époques mais depuis six ans, cette équipe de France est incroyablement performante et elle est sur une dynamique très positive. Cette équipe est un parfait mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents. Tous les joueurs sont au top sur le plan technique, physique mais aussi dans l'intelligence de jeu. Une chose est sûre, j'aurais adoré jouer dans cette équipe. »

Ginola loue le rôle de Deschamps

David Ginola a ensuite confié à Wettbasis que le rôle de Didier Deschamps, en tant que sélectionneur des Bleus, était déterminant dans la réussite de la France : « Deschamps a réussi à développer un esprit d'équipe et à insuffler une mentalité de vainqueur. Ça correspond d'ailleurs au joueur qu'il était. Il n'était jamais rassasié et voulait toujours gagner. Il emmène les joueurs dans son sillage. »

« Il a une équipe incroyable mais il est très fort pour exploiter au maximum le potentiel de ses joueurs. On le voit très bien après les nombreux forfaits de Nkunku, Pogba, Kanté, Kimpembé ou Benzema. Il a encore un large choix pour compenser ces absences hormis pour les latéraux. Il a de la chance de pouvoir compter sur un tel réservoir de joueurs », ajoute Ginola.

Ginola sous le charme de Giroud

Dans l'interview accordée à Wettbasis, Ginola tient à mettre en avant Olivier Giroud : « Je tiens à dire un mot sur lui. En devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France il fait désormais partie des plus grands joueurs. C'est la récompense pour son travail acharné. Il a surmonté de nombreux mauvais moments et est revenu encore plus fort. C'est pour ça qu'il est unique. Je suis fier de lui. »

« Son record est tout sauf le fruit du hasard. Il n'a jamais lâché, même quand il cirait le banc à Chelsea. Il ne s'est jamais plaint, il est resté calme et patient. Après l'Euro 2021, beaucoup d'observateurs pensaient que sa carrière en équipe de France était terminée. Mais il a tellement bien joué à l'AC Milan qu'il est revenu et maintenant, c'est lui qui détient le Graal », précise Ginola.

Ginola s'attend à une finale très disputée

Enfin, Ginola a livré son sentiment sur la finale Argentine-France. Il voit un match très serré : « Ce sera un match où ça va beaucoup tacler. La France n'aura pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Le match sera très intense et très rythmé. C'est quand même une finale de rêve. Mais je pense que la France peut faire mal à l'Argentine sur les côtés avec Mbappé à gauche et Dembélé à droite car ils sont incroyablement rapides et que leurs dribbles sont imprévisibles. »

« La différence pourrait se faire sur les coups de pied arrêtés à cause de la fatigue des deux équipes. Un manque de concentration peut se payer cash sur un corner ou un coup franc. Les deux équipes devront être très vigilantes lors de ces moments », explique Ginola.