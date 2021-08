Gianluigi Donnarumma explique les raisons de son départ du Milan AC

Arrivé libre au PSG, Donnarumma a expliqué pourquoi il avait quitté son club formateur et quelles sont ses ambitions parisiennes.

Gianluigi Donnarumma est plein d'énergie et a hâte de faire ses débuts. Après avoir remporté l'Euro 2020 en tant que membre de la sélection italienne à seulement et avoir été élu meilleur joueur du tournoi, le gardien s'est envolé pour Paris, après quelques jours de vacances, pour commencer officiellement sa nouvelle aventure au Paris Saint-Germain.

Le numéro un italien devra composer avec Keylor Navas pour la place de titulaire, tandis qu'à l'entraînement il devra faire face un trio terrifiant, ce Messi-Mbappé-Neymar qui ne laisse aucune défense en France et en Europe dormir paisiblement.

Dans une longue interview accordée au Corriere dello Sport, Donnarumma a abordé divers sujets, notamment les adieux compliqués avec le Milan AC, le club où il est né et a grandi dans le football.

"Je ne voudrais pas parler de la saison dernière, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui, changeons de sujet. J'ai passé huit ans à Milan, c'était ma maison, j'y ai vécu des moments merveilleux. Milan m'excite encore aujourd'hui, J'ai un grand respect pour les gens qui y travaillent et pour les fans. Quand j'ai appris que le directeur (Gazidis, ndlr) était malade, je lui ai écrit en lui souhaitant de revenir rapidement à Milanello, chez lui... Mais la vie est fait de choix, nous avions des ambitions différentes. Je serai toujours un fan".

"Huit ans ne s'oublient pas, mais j'avais besoin de changer pour grandir, m'améliorer et devenir le plus fort. J'ai ressenti le besoin de nouveaux objectifs."

Donnarumma : "Une aventure incroyable"

Sévèrement critiqué pour le choix de quitter Milan, comme ce fut déjà le cas en 2017 au moment de prolonger, Donnarumma a dû faire face à la protestation des supporters, qui l'appelaient "Dollarumma".

"Il y a des décisions qui ont un temps de maturation plus long. J'ai toujours fait des choix professionnels seul, ma famille, tous sportifs, m’a toujours laissé libre et m'a soutenu. Mino Raiola a fait la même chose. Il l'a fait. Il respecte les souhaits des siens. les assiste à 100%. Alors bien sûr il fait tout pour satisfaire leurs demandes. J'ai quitté Milan et je n'ai eu aucun contact avec d'autres équipes, je le jure, mais j'étais sûr qu'avec un bon Euro, quelqu'un viendrait."

Il y a un peu plus d'un mois, la victoire de l'Euro 2020 avec l'Italie au terme de la finale à Londres contre l'Angleterre. Donnarumma, protagoniste grâce à ses nombreux arrêts lors des séances de tirs au but, a rembobiné la bande.

"Cinquante jours fantastiques du début de la préparation à la finale de Wembley. Les gars, ces moments me manquent. De temps en temps, je vais sur youtube, je revis certaines étapes de notre voyage et je m'enthousiasme. Avec les coéquipiers de la sélection, on se parle ou on s'écrit souvent. On a une conversation."

"Cette victoire est le fruit du travail de Mancio (Mancini), un coach incroyable, et d'un groupe qui aimait être ensemble. Pas de lourdeur, pas d'ennui, on a fait des choses habituelles mais avec un goût différent. On respirait l’unité, et chaque match, même si vous ne l'aviez peut-être pas remarqué de chez nous, on le vivait comme si c'était le dernier."

"Et puis Ciro, Lorenzo, moi, nous les sudistes, sommes fous et nous savons faire vivre un groupe. Dans le bus, nous sommes partis avec “Ma quale dieta, me piacen ‘e purpett” et nous avons traîné même les plus timides avec nous. Jorge (Jorginho, ndlr) me demandait sans cesse de lui rappeler le refrain, rien que ça, et il était parmi les plus actifs."

"Le PSG m’a toujours voulu"

L'aventure du PSG a commencé. Après l'avoir longtemps poursuivi, le club parisien a réussi à ramener Gigio Donnarumma à la maison.

"Quand j'ai signé, le président m'a dit : 'Nous sommes enfin ensemble'. Maintenant, je vais bien, je suis très détendu, l'année dernière l'équipe n'a pas gagné la Ligue 1, mais le vrai objectif est un autre, la Ligue des Champions. Paris m'a toujours voulu, mais à ce moment-là la priorité était Milan. Aujourd'hui, grâce aussi à Milan, je me sens plus en confiance, plus mature, et je me suis amélioré techniquement."