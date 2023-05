Gianluigi Donnarumma après PSG-Lorient (1-3) : "Il y a trop de critiques sur Galtier et cela ne nous plaît pas"

L'Italien a manié la langue de bois pour éviter de parler de crise et a soutenu son coach après une troisième défaite en quatre matchs au Parc.

Outre son statut de gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma est devenu, depuis le début de l'année civile, le spécialiste des passages devant la presse après les matchs compliqués. A la suite de l'élimination en Coupe de France contre l'OM (1-2, le 8 février), le gardien italien était venu manier la langue de bois dans un italien qui n'a pas facilité le dialogue avec les journalistes. Bis repetita après la défaite face à Rennes, le 19 mars (2-0). Dimanche, "Gigio" s'est à présenté avec la même panoplie et il a fallu aller le chercher pour que son discours sorte un peu de l'ordinaire.

Nous sommes tous déçus. Lorient a fait un grand match. Nous avons perdu trop de points à la maison et sommes tristes pour le public qui est venu au stade. Il faut réfléchir aux points que nous devons travailler, améliorer et mettre ça en place sur le terrain.





N'êtes-vous pas déjà en train de penser à la saison prochaine ?

Nous entendons beaucoup de choses mais nous sommes concentrés à bien finir cette saison, c'est très important pour tout le monde : pour le club, pour les supporters. Nous devons être concentrés et travailler. Nous avons perdu trop de points à la maison et nous devons être énervés à cause de cela.





A chaque fois qu'un joueur se présente face à la presse, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent : il faut travailler, s'améliorer, être ensemble. Mais au final rien ne change vraiment. C'est quoi le problème ?

Les problèmes on verra ça dans le vestiaire : ce que l'on doit améliorer, mieux gérer. Dans ce match, nous avons été réduits à 10 et ça ce n'est pas bon. On doit malgré tout comprendre ce qui n'a pas marché. Nous avons perdu trop de matchs à domicile, ce n'est pas bon. Il faut savoir que nous sommes énervés et que l'on doit mettre ça sur le terrain. Nous devons gagner tous les matchs à la maison pour gagner le championnat.





Les joueurs sont-ils toujours derrière le coach ?

On est triste de la situation, on est proches de lui. On travaille, on travaille parce que gagner le championnat pour nous c'est très important. Avec une grande envie, nous devons gagner pour lui. Il y a trop de critiques sur le coach et ça ne nous plaît pas. On doit être tous unis pour gagner le championnat.





Que vous êtes-vous dit dans le vestiaire ?

Dans le vestiaire on était très énervé mais demain à l'entraînement on va travailler et être ensemble. Aujourd'hui à chaud c'est difficile de parler et je ne veux pas dire quelque chose que je vais regretter. On va tous parler et voir ce qui n'a pas marché. On doit gagner tous les matchs pour gagner le championnat.