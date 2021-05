Gianluigi Buffon annonce son départ de la Juventus Turin

En fin de contrat à l'issue de la saison, Buffon ne prolongera pas avec la Juventus. Reste désormais à savoir s'il rangera les gants au placard.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Gianluigi Buffon quittera la Juventus. Le gardien lui-même l'a annoncé, mettant un point final à sa deuxième aventure en noir et blanc.

"Mon avenir est très clair et est déjà tracé. Cette belle et très longue expérience avec la Juve prendra fin définitivement cette année."

"Je pense que j'ai tout donné pour la Juve. J'ai tout reçu et plus que ça. Nous avons atteint la fin d'un cycle et il est juste que l'on prenne des chemins différents."

Durant l'été, il sera décidé si Buffon raccrochera ses gants ou s'il s’offrira une dernière danse en Italie ou dans un autre championnat.

"Soit j'arrête de jouer, soit si je trouve une situation qui me motive à jouer ou à vivre une expérience de vie différente, je la prends en considération."

Le gardien admet que l'année de la Juve a été nettement inférieure aux attentes.

"Nous avons manqué de continuité. En fin de compte, dans les matchs que nous avons disputés contre les 5 à 6 meilleures équipes du classement, nous avons souvent gagné, parfois à égalité, parfois perdu. Mais nous avons toujours joué de manière égale. Nous avons perdu des points stupides. Cela signifie que vous êtes une équipe qui n'a pas encore grandi et mûri. "

Arrivé chez la Vieille Dame en 2001, Gianluigi Buffon aura joué 683 matches avec le club turinois et remporté dix titres de champions d'Italie. Seule la Ligue des Champions lui aura échappé malgré des finales jouées...