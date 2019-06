Giampaolo nouveau coach de l'AC Milan

Marco Giampaolo vient d'être désigné nouvel entraineur de l'AC Milan.

L' tient son nouveau coach. Les Rossonerri ont fait appel à Marco Giampaolo, qui s'occupait jusque-là de la formation de la . Il succède à Gennaro Gattuso sur le banc.

Giampaolo est le huitième coach de l'AC Milan depuis cinq ans. Et les sept derniers qui se sont succédé à la tête de cette institution n'ont pas réussi à qualifier les Lombards pour la Ligue des Champions. La saison dernière, le club a échoué à un point de cet objectif.

Giampaolo a paraphé un deal de trois ans avec l'AC Milan. L'objectif de ce coach de 51 ans est on ne peut plus clair : faire mieux que son prédecesseur et ramener enfin les Rossonerri dans la plus belle des compétitions continentales.

Après avoir fait ses preuves comme adjoint, Giampaolo a débuté sa carrière d’entraîneur principal en 2004 à Ascoli. Il a ensuite dirigé différents clubs italiens : , Siena, Catane, Brescia, la Cremonese et avant de prendre la tête de la Sampdoria.