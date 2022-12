Ghana-Uruguay : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Ghana-Uruguay.

L'heure de la revanche a sonné pour le Ghana. Douze ans après avoir vu son rêve de demi-finale de Coupe du monde être brisé par l'Uruguay, le Ghana a une occasion en or de se venger. Tout d'abord parce que les Blacks Stars abordent ce dernier match du groupe H à la deuxième place du groupe, en position de force par rapport à son adversaire du soir, mais aussi et surtout en faisant un deux en un, se qualifier et éliminer l'Uruguay.

Le Ghana tient l'occasion de se venger

Pour ça, la donne est simple. Si le Ghana ne veut pas se faire mal à la tête et faire des calculs, une victoire face à l'Uruguay règlerait le suspens présent dans ce groupe H. Un match nul peut également suffire au Ghana pour se qualifier, mais il faudrait regarder dans l'autre match du groupe et prier pour que la Corée du Sud ne batte pas le Portugal, mais surtout cette qualification serait certainement moins belle qu'avec une victoire face à l'Uruguay.

Seul rescapé de la désillusion sud-africaine, André Ayew, aujourd'hui capitaine des Blacks Stars, aura à coeur de renvoyer l'Uruguay à la maison tout en accrochant une place en huitième et pour cela, il aura besoin d'un grand Kudus, brillant lors des deux premiers matches de la Coupe du monde. En face, l'Uruguay n'est pas mort, du moins pas encore.

L'Uruguay doit montrer un autre visage

Face au Portugal, l'Uruguay s'est contenté d'attendre jusqu'à ce qu'il soit mené au score et obligé de réagir. Cette fois-ci, l'Uruguay va devoir revoir sa copie et changer son fusil d'épaule. En effet, ce sont les coéquipiers de Luis Suarez qui ont une obligation de résultat dans cette rencontre car seul une victoire pourrait leur permettre d'espérer être au rendez-vous des huitièmes de finale comme en 2018.

L'Uruguay n'a pas son destin en main et dépendra aussi du résultat entre la Corée du Sud et le Portugal. Une victoire de Cristiano Ronaldo et les siens arrangerait grandement la Céleste qui n'aurait plus qu'à se concentrer sur sa propre partition. Pour sortir de ce groupe, l'Uruguay, décevant jusqu'à présent, va devoir considérablement élever son niveau de jeu et surtout certains cadres comme Luis Suarez, Darwin Nunez ou encore Federico Valverde qui sont attendus comme les locomotives de cette équipe.

Match Ghana-Uruguay Date 02/12/2022 Heure 16 heures Chaînes BeIN Sports 2

Le match entre le Ghana et l'Uruguay sera diffusé sur BeIN Sports 2.

Chaîne Streaming BeIN Sports BeIN Connect

Les compositions probables de Ghana-Uruguay

Comme dit le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne. Après sa victoire contre la Corée du Sud, le Ghana n'a aucune raison de changer son onze de départ. Déjà car il n'y a pas de joueur absent pour la rencontre face à l'Uruguay et surtout car les onze joueurs alignés au coup d'envoi il y a quatre jours ont répondu présents.

Les Blacks Stars vont notamment s'appuyer sur Kudus, auteur d'un doublé face à la Corée du Sud et déjà remuant face au Portugal. De l'autre côté, Jordan Ayew, remplaçant lors du premier match, a gagné sa place en délivrant deux passes décisives face à la Corée. Pour le reste, c'est du grand classique avec la présence d'André Ayew en soutien d'Inaki Williams. La défense reste inchangée tandis que Partey et Abdul Samed devront contrôler l'entrejeu.

En face, c'est tout l'inverse. L'Uruguay a tout changé pour s'adapter à l'adversaire coriace qu'était le Portugal et pourrait, devrait, revenir à ce qu'il a proposé lors de la première rencontre face à la Corée du Sud. Un système à quatre derrières et surtout avec trois attaquants. Seul Darwin survivrait au match face au Portugal tandis que Luis Suarez reviendrait dans le onze de départ, au même titre que Pellistri, auteur d'une belle entrée face à la Seleçao.

Meilleur joueur de l'Uruguay face au Portugal, Bentancur sera accompagné par Valverde et Vecino dans l'entrjeu. Derrière, Godin et Gimenez se rappelleront aux bons vieux souvenirs de l'Atlético Madrid tandis que les côtés seront animés par Caceres et Oliveira.

La composition probable du Ghana : Ati-Zigi - Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah - Partey, Abdul Samed - Kudus, A.Ayew, J.Ayew - Inaki Williams.

La composition probable de l'Uruguay : Rochet – Caceres, Godin, Gimenez, Oliveira – Bentancur, Valverde, Vecino – Pellistri, Luis Suarez, Darwin Nunez.

Cinq derniers résultats

Ghana Uruguay Corée du Sud 2-3 Ghana (28/11/2022) Portugal 2-0 Uruguay (28/11/2022) Portugal 3-2 Ghana (24/11/2022) Uruguay 0-0 Corée du Sud (24/11/2022) Ghana 2-0 Suisse (17/11/2022) Canada 0-2 Uruguay (27/09/2022) Nicaragua 0-1 Ghana (27/09/2022) Uruguay 0-1 Iran (23/09/2022) Brésil 3-0 Ghana (23/09/2022) Uruguay 5-0 Panama (11/06/2022)

Confrontations directes entre le Ghana et l'Uruguay

Comment oublier la seule confrontation entre le Ghana et l'Uruguay. En 2010, en quarts de finale, Luis Suarez avait empêché le Ghana de marquer en sauvant sur sa ligne une tête de Gyan de la main, mettant fin au rêve ghanéen de devenir la première nation africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde.