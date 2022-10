Getafe - Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le Real Madrid va chercher à relancer une série de victoires en Liga en prenant le dessus sur Getafe ce samedi.

Le Real Madrid tentera de retrouver le chemin de la victoire en Liga lorsqu'il se rendra au Coliseum Alfonso Perez, ce samedi soir pour affronter Getafe.

Les Merengue ont été tenus en échec 1-1 par Osasuna en championnat le week-end dernier, ce qui leur a fait perdre la première place du classement au profit de Barcelone, tandis que Getafe aborde le match après une défaite 3-2 à domicile contre le Real Valladolid.

L'équipe de Quique Sanchez Flores est consciente de l'ampleur de la tâche qui l'attend ce week-end, mais elle sera la plus fraîche des deux équipes, puisque le Real Madrid participait à la Ligue des champions mercredi soir.

Getafe n'a perdu qu'un seul de ses trois derniers matches de championnat contre les Madrilènes et a enregistré une victoire 1-0 lors du match correspondant entre les deux équipes la saison dernière. Le Real Madrid n'a pris qu'un point lors de ses deux dernières visites au Coliseum Alfonso Perez en première division espagnole.

Le Real veut récupérer la place de leader

Comme mentionné plus haut, le Real Madrid était de sortie sur la scène continentale mercredi et a remporté trois victoires consécutives dans cette épreuve en battant le Shakhtar Donetsk 2-1 à Bernabeu. Des buts de Rodrygo et Vinicius Junior ont finalement suffi pour venir à bout des géants ukrainiens, et les champions d’Europe sont désormais en position de force dans le groupe F avant leurs trois derniers matchs de poule.

La bande à Ancelotti a remporté 10 de ses 11 matches toutes compétitions confondues cette année. Une belle série mais qui ne l’a pas empêché de rétrograder au second rang derrière le Barça après son faux-pas contre Osasuna.

Le Real Madrid se rendra en Ukraine la semaine prochaine pour affronter le Shakhtar en Coupe d'Europe, tandis qu'il aura l'occasion de disputer le Clasico le week-end prochain à domicile contre Barcelone. Benzema et consorts espèrent qu’ils ont retrouveront d’ici là leur fauteuil de leader en Liga.

Les compos probables :

Getafe : Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alvarez, Iglesias; Alena, Milla, Algobia; Unal, Mayoral

Real Madrid : Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Sur quelle chaine suivre match ?

La rencontre entre Getafe et le Real Madrid sera diffusée ce samedi soir à 21h sur BeIn Sport 1.

Où suivre le match en streaming ?

Vous pourrez aussi suivre le match en streaming en se connectant sur la plateforme dédiée BeIn Connect.