Getafe - Barça (1-0), le Barça trébuche aussi

Après le Real Madrid, le Barça s’est incliné à son tour ce samedi à l’occasion de la 5e journée de la Liga. Les Blaugrana ont chuté à Getafe.

Les ténors de la ont eu du mal ce samedi lors de la 5e journée du championnat. Après l’accroc du Real à , le a fait pschitt à Getafe. Battus 0-1, les hommes de Koeman ne méritaient pas vraiment mieux lors de cette rencontre, au vu de la décevante copie qu’ils ont livrée.

Comme lors de la précédente rencontre de championnat, les Catalans ont manqué de scorer. Avec un jeu brouillant et des individualités pas vraiment inspirées, ils n’ont inquiété leurs opposants qu’à de très rares occasions. Il n’y a d’ailleurs eu qu’une seule tentative cadrée de leur part et elle fut l’œuvre de Clément Lenglet (29e). Le portier veillait au grain pour détourner l’essai.

Griezmann a encore loupé le coche

Deux attaquants français étaient titulaires au coup d’envoi, en l’occurrence Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, mais ils n’ont pas réussi à marquer des points. Le premier est resté très discret, quant au second il a manqué une opportunité énorme à la demi-heure du jeu, alors que les buts lui étaient grands ouverts. Un loupé qui risque de plomber un peu plus sa confiance, lui qui a toutes les peines du monde à trouver ses marques dans cette équipe.

Quand le Barça est en difficulté, Lionel Messi est aussi à la peine. Cela s’est encore vérifié, puisque l’Argentin a eu du mal à se montrer dangereux. On relèvera une seule alerte de sa part, avec une reprise qui a terminé sur le poteau (22e). La Pulga n’a donc pas pu endosser le costume du héros.

Face à ce Barcelone-là il y avait clairement un coup à jouer. Getafe l’a bien compris et a su en tirer profit. Les banlieusards de Madrid ont d’abord résisté avec courage, avant de pousser leurs opposants à la faute. A la 56e minute, une mauvaise intervention de Frenkie De Jong dans la surface a abouti à un pénalty et Jaime Mata s’est chargé de le transformer avec succès. Un but précieux et synonyme d’un premier succès face au ténor catalan depuis 2011.