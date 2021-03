Gerrard ne se voit pas encore à la hauteur de Klopp

L'ancienne légende des Reds essaie de s'inspirer du manager allemand, lui qui fait d'être sacré champion sur le banc des Glasgow Rangers.

Steven Gerrard a pris de nombreuses leçons d'entraînement de l'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, mais le manager des Rangers admet qu'il doit encore imiter le "maître" dans certains domaines.

L'énigmatique tacticien allemand a remporté le titre tant attendu en Angleterre et la légende des Reds a fait de même en Écosse. Gerrard a reçu beaucoup d'éloges, tout en voyant un futur retour à Anfield évoqué, mais il concède qu'il doit encore devenir aussi équilibré que Klopp.

Gerrard s'est confié au Telegraph sur l'influence de Klopp depuis son arrivée sur le banc de touche : "Une chose que j'ai apprise de Jurgen est d'essayer de se détacher et d'être plus équilibré par rapport aux résultats.

"Il est un maître en la matière. Je ne le suis pas. J'essaie de m'améliorer dans ce domaine. J'étais un joueur émotif, je ressens les résultats et je veux être aussi authentique et réel que possible. Mais en tant que manager, vous devez être plus équilibré."

L'ancien capitaine de Liverpool et de l'Angleterre, âgé de 40 ans, a choisi de se faire les dents en tant que manager sous les projecteurs d'un Old Firm à l'été 2018.

L'article continue ci-dessous

Au cours de sa troisième année à la tête du club, le Celtic, ennemi juré du club, a été détrôné de la plus haute marche de la Premiership écossaise. Gerrard a connu 106 victoires en 161 matchs à la tête des Gers, pour seulement 21 défaites.

Gerrard n'a jamais caché qu'il aimerait revenir à Liverpool à l'avenir. Il est toutefois lié par un contrat jusqu'en 2024 et n'a pas l'intention de rompre cet accord de sitôt. Pour l'instant, à la veille d'un nouveau derby avec le Celtic dimanche, il cherche à tirer le meilleur parti des opportunités qui lui sont offertes à Glasgow.

Il a ajouté : "Arriver à ce poste, l'ampleur de la tâche et le voyage que nous avons entrepris depuis près de trois ans maintenant, et l'année où nous l'avons fait. Je pense qu'il faut être à ce poste, à ma place, faire partie de ce club pour réaliser l'ampleur, la pression et la responsabilité de cette saison pour en faire un succès."